Politik Waldsassen

08.01.2018

08.01.2018

"Ohne Ehrenamtliche hätte Waldsassen weit weniger zu bieten", sagte Bürgermeister Bernd Sommer beim Neujahrsempfang, als er zur Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus Waldsassen überleitete. "Und genau deswegen ist es mir ein Anliegen, mich bei allen Bürgern zu bedanken, die es als Ehrensache ansehen, mehr zu tun, als von ihnen erwartet wird." Stellvertretend für die vielen Waldsassener, die sich großartige Verdienste in verschiedensten Bereichen erworben haben, zeichnete Sommer neben den Vertretern der Eisstock-Abteilung der Sportfreunde Kondrau (wir berichteten) noch weitere Bürger aus. Mit Unterstützung von 2. Bürgermeister Karlheinz Hoyer überreichte Sommer an die Geehrten jeweils eine Urkunde und ein Geschenk - in Form von Gutscheinen für die Einkehr in Waldsassener Gastronomiebetrieben. Info-Kasten