28.06.2017

Das sprichwörtlich "dicke Fell" brauchen Parküberwacher in ihrem Job: Die Palette reicht von Pöbeleien über üblen Beschimpfungen bis zur Androhung von Gewalt. Diese Entwicklung war jetzt Thema im Stadtrat.

Die gemeinsame Erklärung des Stadtrats zur Verkehrsüberwachung in Waldsassen In den letzten Tagen und Wochen wurde in den sozialen Netzwerken wiederholt über die Verkehrsüberwachung in Waldsassen geschimpft und die beiden Verkehrsüberwacher wurden zum Teil mit nicht zitierbaren Bezeichnungen bedacht. Interessant dabei ist, dass die Einen sich über zu wenig Aktivität beschweren, die Anderen ihnen aber Übereifer und Beutelschneiderei vorwerfen. Man kann hier sicher über den Sachverhalt diskutieren, aber man sollte dabei nicht beleidigend werden oder gar Drohungen aussprechen. Beides ist sowohl gegenüber den beiden Verkehrsüberwachern, als auch gegenüber den Angestellten in der Bürgerinfo schon geschehen; nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch persönlich.



Wir möchten als Stadtrat von Waldsassen noch einmal darauf hinweisen, dass die Verkehrsüberwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient und die Attraktivität im Innenstadtbereich steigert, da anscheinend nur so das "wilde Parken" unterbunden werden kann. Nur so kann die Verfügbarkeit von Parkplätzen für Berechtigte und für den allgemeinen Bedarf in einer belebten Innenstadt, wie wir sie hier in Waldsassen haben, gewährleistet werden. Dafür sollten wir unserem Personal dankbar sein und uns lieber an die eigene Nase fassen, wenn wir einmal falsch geparkt haben und aufgeschrieben werden.



Um das Verständnis für unsere "Parksheriffs" zu erhöhen, nochmals einige Fakten. Seit Januar haben wir einen zweiten Mann im Einsatz. Zusammen sind sie nun 35 Stunden in der Woche im Einsatz und können nun natürlich auch, wie vom Stadtrat gewünscht und von der Verwaltung angeordnet, an den Wochenenden Parksündern ahnden. Seit Januar hat die Anzahl an Verwarnungen deutlich zugenommen. Aufgeschrieben werden die Parksünder in der ganzen Stadt, aber vor allen in den Bereichen wo eine Parkscheibe benötigt wird, bei Feuerwehrzufahrten und auf Schwerbehindertenparkplätzen. Ein Schwerpunkt ist natürlich der verkehrsberuhigte Altstadtbereich. Hier darf nur auf den markierten Flächen geparkt werden und zu bestimmten Zeiten nur mit Parkscheibe. Wie wir alle wissen wird dies aber, vor allen bei Veranstaltungen und Gottesdiensten, nicht immer beachtet obwohl wiederholt auf diese Regelung aufmerksam gemacht wurde. Der Basilikaplatz, Goetheplatz und Johannisplatz sind dann oft vollgeparkt und auf dem Großparkplatz Schwanenwiese sind noch viele Plätze frei. Hier werden dann natürlich besonders viele Verwarnungen verteilt.



Zur allgemeinen Information muss man aber erwähnen, dass auf dem Basilikaplatz Fahrzeuge mit Sondergenehmigung parken dürfen. Diese muss dann gut sichtbar im Fahrzeug ausgelegt sein. Darauf weisen seit kurzem auch zwei Schilder hin. Auch dürfen in dem verkehrsberuhigten Bereich Fahrzeuge mit dem Behindertenparkausweis für Gehbehinderte für bis zu 24 Stunden überall dort geparkt werden, wo sie den Verkehr nicht behindern, sofern keine anderen Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen und der Verkehr nicht behindert wird.



Wir hoffen, dass wir mit diesen Informationen Ihr Verständnis für die Arbeit der Verkehrsüberwachung stärken können und das die Angestellten ihre Arbeit in Zukunft ohne Beleidigungen, Mobbing oder gar Drohungen ausüben können. Sollte dies trotzdem vorkommen, wird es sich die Stadt Waldsassen vorbehalten rechtliche Schritte einzuleiten.

Der behält sich rechtliche Schritte vor, sollten derartige Vorfälle wie in der Vergangenheit wieder vorkommen. Bürgermeister Bernd Sommer sowie CSU und SPD-Fraktion schlossen sich spontan der Erklärung an, die Bernhard Lux für die Freien Wähler unter dem Punkt "Wünsche und Anträge" einbrachte: "Wir möchten als Stadtrat ... darauf hinweisen, dass die Verkehrsüberwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient und die Attraktivität im Innenstadtbereich steigert, da anscheinend nur so das ,wilde Parken' unterbunden werden kann", heißt es in dem Brief. Nur so könne die Verfügbarkeit von Parkplätzen für Berechtigte und für den allgemeinen Bedarf in einer belebten Innenstadt gewährleistet werden. "Dafür sollten wir unserem Personal dankbar sein und uns lieber an die eigene Nase fassen, wenn wir einmal falsch geparkt haben und aufgeschrieben werden." (Info-Kasten)