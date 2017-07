Politik Waldsassen

20.07.2017

"Das kostet uns nichts?", wunderten sich die Verantwortlichen im Rathaus am Marktplatz über das Angebot und fragten etwas skeptisch nach: "Was ist das, Baxi?"

Ferien-Buslinie zwischen Eger und Waldsassen Vor allem für Besucher des Egrensisbads in Waldsassen hat die Stadt Cheb-Eger im Juli und im August eine Ferien-Buslinie des Unternehmens CSAD zwischen Eger und Waldsassen eingerichtet. Diese allerdings verkehrt nur am Wochenende - jeweils vier Mal samstags und sonntags. Fahrräder werden mitgenommen. Abfahrt in Waldsassen (Busbahnhof P1 Innenstadt und Egrensisbad) um 9.03 Uhr, 11.58 Uhr, 15,08 Uhr und 18.03 Uhr; Rückfahrt (Busbahnhof Cheb, Nähe Bahnhof) um 8.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14.40 Uhr und 17.34 Uhr. (pz)

Mit meinem Schreiben möchte ich das unterstützen. Bürgermeister Bernd Sommer über das Werben fürs Baxi im Bezirk Karsbad

Waldsassen/Eger. Bei seinem Besuch in Waldsassens tschechischer Nachbarstadt hatte Bürgermeister Bernd Sommer ein Schreiben an die Landkreisverwaltung in Karlsbad mitgebracht. Dies sollten Mitarbeiter von Oberbürgermeister Antonín Jalovec an die zuständigen Stellen weiterleiten, so der Wunsch von Bernd Sommer - den Jalovec sowie Michal Pospísil, der bei dem Treffen übersetzte, gerne erfüllen wollten. In dem Brief beantragt die Stadt Waldsassen, dass die Anrufbuslinien auch grenzüberschreitend verkehren dürfen - konkret zwischen Waldsassen und Cheb. "Kostet nix, bringt aber viel", brachte Sommer für die Nachbarn den Nutzen des erfolgreichen Konzepts im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (wir berichteten) auf den Punkt: Dabei verkehren feste Linien zu festen Zeiten, sofern Nachfrage vorhanden ist.Konkret zwischen Waldsassen und Eger wäre das im Sommerhalbjahr interessant - vor allem für Leute aus Cheb, die morgens ins Egrensisbad und nachmittags hat und Egerer Badegäste in Scharen das Waldsassener Bad bevölkern. Umgekehrt wäre ist das Angebot auch für Urlaubsgäste in Waldsassen attraktiv. Bürgermeister Sommer verwies bei dem Besuch in Cheb darauf, dass es sich um ein flexibles Modell handelt und dieses noch ausgeweitet werden solle. Zusätzlich erläuterte Sommer noch das Angebot "Dermimboard", das künftig auch bei größeren Veranstaltungen wie in der Vergangenheit die "Egerer Hinterhöfe" oder umgekehrt das Bürgerfest unterwegs sein könnte. "Dafür brauchen wir Unterstützung." Peter Zimmert vom Landratsamt Tirschenreuth ist schon seit einiger zeit engagiert dabei, die Baxi-Linien in die Tschechische Republik auszuweiten - unter anderem mit einem Besuch bei den Nachbarn, wo Zimmert Vertretern des Bezirks Karlsbad das Projekt erläuterte (wir berichteten). "Mit meinem Schreiben möchte ich das unterstützen", erklärt Waldsassens Bürgermeister über den Vorstoß über das Egerer Rathaus. (Info-Kasten)