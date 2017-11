Politik Waldsassen

29.11.2017

"Hab' ich schon ein Zeichen bekommen?", fragte Bernd Sommer nach gut 40 Minuten am Rednerpult in Richtung Belinda Hoyer. "Schon zwei Mal", lautete die Antwort. Die Mitarbeiterin hatte zuvor den Auftrag erhalten, den Rathauschef auf die Redezeit hinzuweisen: "Nach 30 Minuten die erste Mahnung, nach 45 Minuten muss es gar sein." Die Frist kostete Sommer denn auch komplett aus - mit einem umfangreichen Rückblick aufs Geschehen im vergangenen Jahr. Die unzähligen Veranstaltungen und Feste gehörten dazu - darunter die Altarweihe nach Abschluss der Innensanierung der Basilika. "Hut ab, Herr Stadtpfarrer, das ist wirklich gelungen", so Sommer in Richtung Stadtpfarrer Vogl, der unter den Zuhörern war. "Wir verkaufen Baugrundstücke wie die warmen Semmeln", schilderte Sommer die rege Nachfrage, mit dem Hinweis, dass sich der Stadtrat wohl etwas überlegen müsse.

Das Rathaus werde wohl nach dem Ende der Sanierung in gut einem Jahr wieder bezogen werden. "Wir sind ein, zwei Wochen hinterher", sagte das Stadtoberhaupt über den Bauzeitenplan, bei den Kosten liege das Projekt innerhalb des Rahmens. Die 1,7 Millionen Euro Eigenanteil "haben wir voll auf unserer Seite"; der Betrag belaste nicht den Haushalt. Im Mai 2018 werde es einen Tag der offenen Tür im Rathaus geben. "Außen historisch und innen modern", sei das Gebäude dann künftig, ein modernes Dienstleistungszentrum mit kurzen Wegen. "Der Service steht ganz oben."Im Anwesen Mühlbachgasse 9, laut Sommer das "älteste Wohnhaus Waldsassens", solle nun entgegen früherer Überlegungen doch Mietwohnungen entstehen. Abgebrochen wird demnächst das Burkenstein-Anwesen; bis zum Frühjahr werde dort ein Bauplatz entstehen. "Wir warten noch auf einen günstigen Zeitpunkt", begründete Sommer, warum die alten Wohnhäuser an der Adalbert-Stifter-Straße noch nicht abgerissen sind. Denn die Beseitigung der maroden Bausubstanz zugunsten neuen Wohnraums hatte Sommer schon vor einem Jahr angekündigt. Zurzeit aber seien die Fördermöglichkeiten für solche Projekte nicht besonders günstig. "Weg vom Urnenschrank, hin zu Stelen", sagte Sommer über die Veränderungen am Friedhof; später sei dort auch noch eine Fläche für sogenannte Baumgräber vorgesehen."30 ist schon sehr langsam", ging der Bürgermeister auch auf das Tempolimit auf der Bundesstraße durch Waldsassen ein. Anwohner aber hätten bestätigt, dass es dort erträglicher und leiser geworden sei. Bei Kontrollen habe sich aber gezeigt, dass viel zu schnell gefahren wird. Sommer zeigte sich überzeugt, dass der Schwerverkehr zu Beginn nächsten Jahres ausgesperrt werden kann.