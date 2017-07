Politik Waldsassen

Neben Zahlen zu Umsatz und Auftragsvolumen erläuterte Josef Andritzky auch die personelle Entwicklung. Etwa 470 Mitarbeiter sind bei Kassecker beschäftigt. Beachtlich die Ausbildungsquote, die mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres auf 10 Prozent steigt.

Kaufmännische Leiterin Andrea Köstler begrüßte die Besucher des CSU-Ortsverbands mit den Mitgliedern der Frauen Union und Junge Union in den Räumen des kürzlich eingeweihten Betriebsgebäudes (wir berichteten) in der Egerer Straße: Die Firma Kassecker Stahl- und Metallbau stand diesmal in der Reihe "CSU unterwegs" auf dem Terminplan."Ich freue mich über das große Interesse an der Firma Kassecker", sagte Josef Andritzky und merkte an das er in Gesprächen mit Einheimischen oft feststelle, wonach vielen Menschen oft gar nicht bewusst wäre, in welchen Geschäftsfeldern die Firma Kassecker tätig sei. In einer Präsentation stellte das Mitglied der Geschäftsleitung die einzelnen Geschäftsfelder Hoch- und Industriebau, Tiefbau, Bahn- und Ingenieurbau, Stahl- und Metallbau und Projektentwicklung vor. "Wir stehen zu unseren Wurzeln, nicht zuletzt wegen der motivierten und engagierten Mitarbeiter", so Andritzky über die Entscheidung zur Neuerrichtung der Produktionsstätte der Kassecker Stahl- und Metallbau in Waldsassen. 10 Millionen Euro seien in die neue Betriebsstätte investiert worden, "... auch eine Investition in die Mitarbeiter", sagte Andrea Köstler bei der Führung durch den Bürotrakt mit Blick auf das Motto der Firma Kassecker "Der Mensch im Mittelpunkt".Großer Wert sei auf die Ausstattung der Büroräume, Arbeitsplätze in der Fertigung, Sozialräume für die etwa 100 Mitarbeiter gelegt worden. Alle Büroräume und auch die Produktionshalle seien mit effektiver Heiz- und Kühltechnik ausgestattet. Die Belegschaft wurde bei Gestaltung ihrer Arbeitsplätze mit einbezogen um die optimalen Arbeitsbedingungen für optimale Arbeitsabläufe zu schaffen. Andreas Pietruschka, der künftige technische Betriebsleiter der Stahl- und Metallbau, erläuterte bei der Führung durch die Produktionshallen die Arbeitsbereiche."Die neue Betriebsstätte soll auch ein Referenzobjekt sein um die Leistungsfähigkeit der Kassecker Stahl- und Metallbau darzustellen", erklärte Pietruschka der Pressemitteilung zufolge und zeigte am Beispiel der Außenfassade den kreativen Einsatz von Stahl, Metall und Glas.