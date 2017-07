Politik Waldsassen

21.07.2017

31

0 21.07.201731

Eine neue Fahrbahndecke erhält demnächst die Mitterteicher Straße. Sie wird deswegen fünf Tage lang nicht befahrbar sein.

"Der Termin für die Vollsperrung steht fest", sagt Hans Gschrey vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach auf NT-Anfrage. "Vom 22. bis 26. August ist die Ortsdurchfahrt dicht." Konkret geht es um den Abschnitt von der Einmündung Kondrauer Quellenweg bis zur Abzweigung "An der Tongrube". Die Anwohner sind bereits informiert worden. Denn sie kommen während dieser Zeit nicht mehr auf ihre Grundstücke; auch entlang der Fahrbahn fallen während der Vollsperrung die Parkmöglichkeiten weg. Deshalb gibt es in Absprache mit der Stadt Waldsassen eine Ausweichlösung - auf dem früheren Hart-Werksgelände. Die Zufahrt für den gemeinsamen Stellplatz der Anwohner wird von der Finkenbühlstraße aus eingerichtet. Auf der Fläche könnten nach Einschätzung der Verantwortlichen in der Stadtverwaltung gut 40 bis 50 Fahrzeuge geparkt werden.Die Vorarbeiten für die Deckenerneuerung sollen am 7. August starten. Bis zur Vollsperrung zwei Wochen später wird die Mitterteicher Straße nur halbseitig befahrbar sein. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Während der Vorbereitung stehen provisorische Parkplätze entlang der Straße bereit. "Rechts sportlich", sagt Gschrey über Zeitplan und zu erledigendes Pensum: Der Asphalt der Mitterteicher Straße wird zuerst abgefräst, ehe eine Binde-Schicht und zuletzt eben die oberste Asphaltschicht aufgetragen werden. "Wir hoffen, dass zu dieser Zeit das Wetter mitspielt." Nach dem Asphaltieren werden die Pflasterrinnen neu vergossen und diverse Verdrückungen ausgebessert, erklärt Gschrey. Im weiteren Verlauf der Bundesstraße 299 durch Waldsassen ist dieses Jahr übrigens keine Deckenerneuerung mehr vorgesehen. Laut Gschrey wird aber die Fußgängerampel in der Prinz-Ludwig-Straße erneuert und blindengerecht ausgerüstet.