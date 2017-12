Politik Waldsassen

07.12.2017

Eine Delegation mit gut 40 Besuchern aus der tschechischen Partnerstadt Chodau besuchte den Weihnachtsmarkt. Zum Programm zählte nach der Begrüßung durch Bürgermeister Bernd Sommer eine Führung zum Gläsernen Adventkalender an der Fassade des Gästehauses St. Joseph mit Robert Christ von der Glashütte Lamberts und ein Bummel über den Weihnachtsmarkt. Im Kunsthaus präsentierte die Tourist-Info Chodov Broschüren der Stadt. Nach dem Besuch des Adventkonzertes in der Stiftsbasilika mit dem Tölzer Knabenchor (wir berichteten) verfolgten die Gäste noch die "Grölldeifl"-Show am Weihnachtsmarkt. Der Bürgermeister der Stadt Chodov, Patrik Pizinger, bedankte sich mit Heimatpfleger Milos Belohlávek für Organisation und freute sich schon auf den nächsten Austausch.