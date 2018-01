Politik Waldsassen

17.01.2018

50

0 17.01.201850

Für die Sperrung der Bundesstraße 299 durch Waldsassen für den Schwerlastverkehr sind die nächsten Schritte erledigt. Jetzt geht es an die Umsetzung. Zum 1. März sollen Lastwagen aus und in Richtung Tschechien auf der Autobahn bleiben.

Gespräch im Landratsamt

Unterlagen auf dem Tisch

Kosten wird Waldsassen tragen "Die Kosten des Prozesses und der Beschilderung auf deutscher und tschechischer Seite wird die Stadt Waldsassen tragen", erklärt Sommer. Bei dem Entgegenkommen der Nachbarn möchte er diese gar nicht um eine Kostenbeteiligung bitten. Nach Einschätzung von Sommer ist mit einer fünfstelligen Summe zu rechnen, genaue Zahlen seien nicht bekannt. Zum Vergleich: Alleine die Beschilderung der 30er-Zone durch Waldsassen hatte die Stadt 4500 Euro gekostet. (pz)

Von einer äußerst kooperativen Atmosphäre berichtet Bürgermeister Bernd Sommer am Mittwoch nach der Rückkehr aus Karlsbad/CZ. "Sie wünschen sich einen viel intensiveren Kontakt zwischen den Landkreisen", erklärt Sommer über die Partner nach dem Besuch in der Hauptstadt des Nachbar-Kreises - frei nach dem Motto: "Schade, dass man nicht öfter zusammenkommt."Schon am Montag hatte es - auf Initiative von Landrat Wolfgang Lippert - im Landratsamt Tirschenreuth ein Fachstellengespräch gegeben. Am Tisch saßen die Beteiligten der Landratsämter Tirschenreuth und Wunsiedel, der Stadt Waldsassen, der Polizeiinspektionen Waldsassen und Tirschenreuth, Vertreter des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach und der Autobahnmeisterei.Hauptthema war laut Sommer die Ausgestaltung und die Orte der künftigen zusätzlichen Beschilderung. Die Vorgespräche auf tschechischer Seite bei der Landkreisverwaltung in Karlsbad zwei Tage später führte Bernd Sommer. Als Dolmetscher fungierte Patrik Pizinger. Der Bürgermeister von Waldsassens Partnerstadt Chodov ist Mitglied im "Kreistag" Karlovy Vary. Pizinger fungierte am Mittwoch als Dolmetscher und unterstützt die Waldsassener auch sonst sehr bei der Sperrung der Innenstadt für den Schwerlastverkehr.In Karlsbad zuständig ist der stellvertretende Landrat Martin Hurajcik. Sein Job in der Behörde ist definiert als "First Deputy for Transport and Road Management Karlovy Vary Region". "Die Unterlagen von Tschieberl lagen schon auf dem Tisch", erzählt Sommer: Karlheinz Hoyer hatte die Details für die geplante Sperrung zusammengestellt und vorab nach Karlsbad übermittelt."Hurajcik war über die geplante Sperrung bereits vorinformiert und hat volle Unterstützung zugesagt." Nach Informationen von Sommer wissen die Tschechien seit der Großdemo vergangenes Jahr in Waldsassen von der Angelegenheit. Die Beschilderung werde geplant; mit der tschechischen Autobahnmeisterei sollen auf der Autobahn R6 Hinweistafeln montiert werden. Laut Sommer ist folgendes weiteres Verfahren abgestimmt: Die Anordnung zur Sperrung ab 1. März 2018 soll nun vom Landratsamt Tirschenreuth erstellt und mit einem möglichst genauen Verzeichnis der auf deutscher Seite zum Einsatz kommenden Beschilderung versehen werden. Diese Anordnung soll dann an die Landkreisverwaltung (Kraj) zu Händen von Martin Hurajcik, mit der Bitte um Veranlassung entsprechender Beschilderungen auf tschechischer Seite gesendet werden. In Karlsbad soll kurzfristig ein Fachstellengespräch auf tschechischer Seite veranlasst werden - mit Vertretern der Tirschenreuther Landratsamts. Die zeitliche Vorgabe nennt Sommer "sportlich". Er ist aber guter Dinge, dass es bis Anfang März klappt. Info-Kasten