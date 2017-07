Politik Waldsassen

27.07.2017

Der Dienstbetrieb startete am 3. Juli. Jetzt hat Finanz- und Heimatstaatssekretär Albert Füracker die "Geo-Datenbank Bayern" im Sparkassengebäude eröffnet.

Ländlichen Raum stärken

Niemand zwangsversetzt

Daten für Landkreise und Gemeinden In der Geo-Datenbank werden amtliche digitale Geodaten von ganz Bayern erfasst, gepflegt und aktualisiert. Die Landschaft Bayerns wird dabei vollständig geometrisch und mit Objekten und Eigenschaften beschrieben. So werden etwa 163 000 Kilometer Straßen und etwa 346 000 Kilometer Wege digital mit Straßenbezeichnung, Nutzung, Breite und Beschaffenheit erfasst. "Der Datenschatz dient als Grundlage für topographische Karten und statistische Auswertungen und Flächenanalysen unserer Heimat Bayern", merkte Füracker an. Die Daten aus der Geo-Datenbank stehen allen Landkreisen und Gemeinden zur Verfügung und können in verschiedensten Anwendungsszenarien eingesetzt werden, etwa bei Straßen- und Infrastrukturprojekten, Analysen bei "Klimawandel und Wasserhaushalt" oder für Rettungsstellen von Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz. (pz)

"Digitale Geodaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung für ganz Bayern werden künftig in amtlicher Qualität und stets aktuell in Waldsassen erstellt", sagte Finanz- und Heimatstaatssekretär Albert Füracker am Donnerstag bei der Eröffnung der neuen Dienststelle an der Egerer Straße. Dort werden Aufgaben der modernen, digitalen Kartographie geleistet: "Bayern topographisch erfassen, digital beschreiben, in Datenbanken vorhalten und im Internet verfügbar machen."Füracker verwies auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze: In der neuen Dienststelle des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Waldsassen werden im Endausbau bis zum Jahr 2025 rund 70 Personen tätig sein. Außerdem würden erstmals im September neun Auszubildende eingestellt. Derzeit sucht die Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) geeignete Flächen für eine optimale dauerhafte Unterbringung der Geo-Datenbank. Die Verlagerung ist Bestandteil der größten Regionalisierung von staatlichen Behörden und Einrichtungen der letzten Jahrzehnte, die 2015 begann. Alle Regierungsbezirke Bayerns profitieren von der Verlagerung von insgesamt mehr als 50 Behörden mit 3155 Personen. Füracker bezeichnete die Heimatstrategie als zentrales Instrument aktiver Strukturpolitik."Wir schaffen sichere Arbeitsplätze und stärken die Infrastruktur des ländlichen Raumes. Wir bringen die Arbeit zu den Menschen, damit diese in ihrer Heimat wohnen und arbeiten können", hob Füracker hervor. Die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern sei wichtiges Ziel der Staatsregierung. Die Regionalisierung von Verwaltung mit Behördenverlagerungen sei ein zentrales Instrument aktiver Strukturpolitik."90 neue Arbeitsplätze allein für den Landkreis Tirschenreuth sind eine deutliche Stärkung für die ganze Region", stellte Füracker fest. Die Oberpfalz erhalte 374 Arbeitsplätze. Gestartet wurden bereits das IT-Servicezentrum der bayerischen Justiz in Amberg, die Teilverlagerung des Grundbuchamtes München in Oberviechtach, die Digitalen Landkarten Bayern in Windischeschenbach und die neue Dienststelle Kemnath des Zentrums Bayern Familie und Soziales."Dabei wird niemand zwangsversetzt, alles läuft Hand in Hand mit den Beschäftigten und den Personalvertretungen", stellte Füracker klar. Allein für die Oberpfalz liegen laut Füracker mehr als 130 Versetzungswünsche sowie rund 250 Bewerbungen und Interessensbekundungen für eine Tätigkeit an den neuen Zielorten vor. "Das zeigt: Die Menschen wollen in ihrer Heimat leben und arbeiten."Im Übrigen wurde neben dem Verlagerungs-Konzept auch ein Personalrahmenkonzept entwickelt. Durch verschiedene Anreize sollen Mitarbeiter dazu animiert werden, sich für den neuen Dienstort zu entscheiden. Es werden beispielsweise Umzugshilfen und Mobilitätsprämien gewährt sowie Telearbeitsmöglichkeiten eingeräumt. (Info-Kasten)