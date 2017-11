Politik Waldsassen

Mindestens acht Schulstunden für die Entwürfe und eine weitere Woche für die Modelle hat Timo Graßl, Schüler der Fachschule für Stein-Technik und Gestaltung in Wunsiedel, in sein Projekt investiert. Die Mühe hat sich gelohnt.

Neuer Gestaltungszweig an der Schule Die Abschlussklasse "Interdisziplinäre Gestaltung" ist die erste des neuen Gestaltungszweiges an der Fachschule. Die zehn Schüler haben alle bereits einen Handwerksberuf erlernt. In zwei Jahren Schule erweitern sie ihre praktischen Fertigkeiten um den gestalterischen Prozess. Auch Timo Graßl hat bereits seine Ausbildung als Steinmetz an der Fachschule in Wunsiedel absolviert. Der 21-Jährige kommt aus der Bamberger Gegend, sein prämierter Vorschlag könnte schon bald an einem der fünf Ortseingänge Waldsassens stehen. (fph)

Wunsiedel. Seine Skulptur für einen der fünf Ortseingänge von Waldsassen gefällt Bürgermeister Bernd Sommer am besten. Zur Belohnung gibt es 800 Euro Preisgeld für die filigran gearbeitete und leicht gedrehte Steinskulptur. Drei weitere Schüler der Abschlussklasse "Interdisziplinäre Gestaltung" wurden für ihre Skulpturen prämiert: Johanna Kyrilla Schulze, Joy Schnellenbach und Enrique Saß. Sie teilen sich den zweiten Platz und erhielten je 400 Euro zur Belohnung."Ich packe noch 500 Euro für die Klassenkasse oben drauf", sagte Waldsassens Bürgermeister. Aufgabe der Schüler war es, für die Ortseingänge von Waldsassen eine oder zwei Skulpturen zu gestalten, die zur Stadt und der jeweiligen Situation passen. "Die Fachschule arbeitet seit vielen Jahren mit der Firma Lamberts zusammen", sagte der Außenstellenleiter der Schule Jürgen Wunderlich. Deshalb sind in allen Entwürfen Naturstein und das nach handwerklicher Tradition mundgeblasene Flachglas verarbeitet. "Am liebsten würde ich groß bestellen für nächstes Jahr", sagte Sommer.Doch welche Skulptur an welchem der fünf Ortseingänge einmal steht, sei nicht seine, sondern eine politische Entscheidung des Stadtrats. Und natürlich komme es auch auf die Kosten für die Objekte an. Sicher ist auch nicht, ob sich die Stadt allein für die prämierten Modelle entscheidet. Das ist eher unwahrscheinlich. Der Bürgermeister schloss aber nicht aus, noch mehr Skulpturen zu bestellen. "Wir bewerben uns für die Landesgartenschau 2024, ich kann mir vorstellen, auch dafür an anderen Plätzen in der Stadt etwas auszusuchen", sagte Sommer. Es seien tolle Entwürfe dabei und die Entscheidung werde nicht einfach.