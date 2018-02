Politik Waldsassen

15.02.2018

Anlässlich des Projekts "Gute gesunde Schule" unterstützte die AOK einen "Gesundheitstag" an der Markgraf-Diepold Grundschule. Mädchen und Jungen erlebten der Pressemitteilung der Schule zufolge ein abwechslungsreiches Programm in zwei Abschnitten: Zunächst bereitete jede Klasse ein gesundes Pausenbrot zu. Mit Engagement schnitten, strichen und belegten die Klassen fantasievolle und leckere Brotzeiten. Anschließen forschten die Erst- und Zweitklässler im Lebensmittellabor, erlernten kindgerechte Übungen für Bewegungspausen, testeten ihr Wissen zu Obst- und Gemüsesorten und entspannten sich bei einer Igelballmassage. In den dritten und vierten Klassen bewältigten die Kinder einen abwechslungsreichen Bewegungsparcours, führten Fitnessübungen mit dem Thera-Band durch, lösten ein Ernährungs-Quiz am Computer und achteten auf die richtige Körperhaltung. Sichtlich begeistert jagten die Klassen von Station zu Station und fragten nach einer Wiederholung. Bild: exb