Politik Waldsassen

19.07.2017

Alles braucht seine Zeit. Das gilt auch für eine Veränderung der innerörtlichen Verkehrssituation. Karlheinz Hoyer verwehrt sich gegen den Eindruck, wonach die Demonstration für ein Lkw-Transitverbot nichts gebracht hätte.

Delegation in Waldsassen

Jetzt dran bleiben

Sollten alle Bemühungen doch nicht zum Gelingen führen, so müssen wir zu härteren Maßnahmen greifen. Karlheinz Hoyer

"Da nun doch einige Zeit seit unserer großen Demonstration vergangen ist und sich für uns in der Öffentlichkeit nichts Wahrnehmbares zeigt, möchte ich schon darauf hinweisen, dass weiterhin an einer Verbesserung der Verkehrssituation in Waldsassen gearbeitet wird", so Hoyer in einer Stellungnahme.Der CSU-Stadtrat und 2. Bürgermeister hatte - als Privatperson, wie er stets unterstreicht - Unterschriften bei den Anwohnern der Bundesstraße 299 durch Waldsassen und Kondrau gesammelt. In der Folge hatte Hoyer dann die Demonstration organisiert (wir berichteten ausführlich). Bei den verschiedenen Behörden bis zum Innenministerium liegen die Unterlagen zur Bearbeitung", erläutert Hoyer über den aktuellen Stand. Bei der Vielzahl der bei den Behörden angesiedelten Abteilungen seien auch Stellungnahmen einzuholen; dafür müsse schon eine gewisse Zeit eingeplant werden."Natürlich ist unsere Demonstration nicht umsonst gewesen sondern hat schon Wirkung gezeigt", erklärt Hoyer zu entsprechenden Äußerungen aus den Reihen der Waldsassener. In den nächsten Tagen werde eine Delegation aus München nach Waldsassen kommen und sich vor Ort über die Verkehrssituation zu informieren."Sollten alle Bemühungen doch nicht zum Gelingen führen, so müssen wir zu härteren Maßnahmen greifen", kündigt Hoyer weitere Aktionen an, ohne allerdings Einzelheiten zu nennen. "Darüber kommen wir nicht hinweg." Dabei dürften sich Befürworter eines Transitverbots für den Schwerlastverkehr nicht von, so Hoyer wörtlich, "Andersdenkenden und externen Briefschreibern durcheinander bringen lassen." Oberstes Ziel sei die Verbannung des Transit-Lkw-Verkehrs aus der Innenstadt. "Denn welchen Belastungen die Bewohner der Egerer Straße, der ,Prinz-Ludwig-Straße, der Mitterteicher Straße und die Kondrauer tagtäglich ausgesetzt sind, ist nicht zu beschreiben."Hoyer appelliert dringend an seine Mitstreiter, auch künftig engagiert und geschlossen an der Sperrung der Innenstadt für den Schwerlastverkehr mitzuarbeiten."Wir alle wussten zu Beginn, dass dies kein einfacher Weg sein wird und noch viele Steine aus dem Wege geräumt werden müssen." Der Kommunalpolitiker wirbt um weiteren Zusammenhalt: "Jeder Einzelne wird gebraucht, denn nur so können wir den nötigen Druck aufbauen und haben die Hoffnung auf ein Gelingen unseres Antrages."