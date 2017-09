Politik Waldsassen

Ein Aufreger sind sie nicht mehr. Bemerkt werden die Wellen auf der Deckschicht der Mitterteicher Straße beim Befahren mit dem Auto trotzdem. Auch im Stadtrat sind die Unebenheiten ein Thema.

Antrag liegt bei der Regierung "Ich hoffe, dass jetzt schnell Gespräche geführt werden", drängte Bürgermeister Bernd Sommer zur Eile: Im Zusammenhang mit der geplanten Sperrung der Ortsdurchfahrt für den Schwerlastverkehr sollte sich nach Einschätzung des Stadtoberhaupts nun schnell etwas bewegen. "Ich stelle den Antrag gerne auch noch drei Mal. Ich hoffe aber, dass nun endlich die notwendigen Schritte eingeleitet werden." Sommer hatte den Antrag der Stadt Waldsassen am 11. September ans Landratsamt Tirschenreuth geschickt (wir berichteten). Der zuständige Sachbearbeiter leitete das Schreiben weiter an die Regierung der Oberpfalz. Dort war am Dienstag keine Stellungnahme zum aktuellen Stand zu erhalten. Die Regierung soll das Vorgehen mit den Beteiligten koordinieren. So müsste der Grenzübergang Waldsassen-Heiligenkreuz für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt werden. Die Umleitung der Fahrzeuge über Marktredwitz müsste bereits auf den Autobahnen beschildert werden. Aus Waldsassener Sicht ist besonders wichtig, dass benachbarte Kommunen durch die Umleitung nicht zusätzlich belastet werden. (pz)

"Beim letzten Gewerk ist wahrscheinlich ein Fehler passiert, der nicht passieren darf - meiner Meinung nach", stellte Bürgermeister Bernd Sommer im öffentlichen Teil der Sitzung am Montag fest. Das Thema kam gleich zu Beginn der Tagesordnung zur Sprache - beim Bericht über die laufenden Baumaßnahmen.Gar nicht zufrieden war Sommer mit dem Ergebnis. "Aber wir sind nicht Auftraggeber", stellte der Bürgermeister klar, dass die Straßenbaubehörde tätig werden und etwa fragen müsse: "Gibt es eine Norm die besagt: Die Wellen sind so stark, dass er wieder heraus muss", so Sommer über den Belag. Der Rathauschef räumte aber ein, dass die Geräuschbelastung gemindert wäre im Vergleich zu früher. Sommer auf Nachfrage von Stadtrat Robert Christ, wonach die "Schuldfrage" wohl noch gar nicht geklärt wäre: "Am Material und an der Technik lag's nicht."Stadtbaumeister Hubert Siller berichtete von einem Telefonat mit einem Vertreter des Bauamts Amberg-Sulzbach am Montag: Dort sei erklärt worden, dass die Behörde die Leistung der Straßenbauer nicht abnehmen werde. Dies bestätigte am Dienstag auch ein Sprecher der Behörde auf Anfrage von Oberpfalz-Medien. "Das ist uns noch bei keiner anderen Ortsdurchfahrt passiert." Die "Ebenflächigkeit" sei gemessen worden und habe zulässige Toleranzwerte überschritten. "Die langwelligen Erhebungen merkt man, vor allem wenn man besonders Obacht gibt." Nun müsse die Firma Gelegenheit zum Nachbessern erhalten. Über die Ursache des Malheurs will auch der Behördensprecher nicht spekulieren. Es sei aber nicht durch Zeitdruck verursacht worden."Erkenntnis für mich ist, dass die Sperrung für den Lkw-Verkehr notwendig ist", so Bürgermeister Sommer in der Stadtratssitzung über die aktuelle Forderung. "Wenn wir kurzfristig sperren ist das nicht optimal", so Sommer im Hinblick auf Arbeiten in der Innenstadt demnächst, etwa die Erneuerung der Wasser-Hausanschlüsse. Dazu werde Zeit gebraucht, die sonst auch immer zur Verfügung stehe. "Schnell schnell bringt an der Stelle nichts."