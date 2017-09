Moderne Landwirtschaft

Politik Waldsassen

Die Fütterung ist exakt abgestimmt. Jede Kuh trägt einen Transponder. Damit kann sie an einer automatischen Futterstelle individuell fressen. Dann gibt es für die Besucher noch ein besonderes Erlebnis.

Über den landwirtschaftlichen Betrieb Richtmann in Kondrau informierte sich kürzlich der Ortsverband Waldsassen der Jungen Union (JU). "Die Milchbauern Michael und Hubert Richtmann stellten die Betriebszweige des landwirtschaftlichen Unternehmens sowie den Werdegang von der ersten Idee bis zur Umsetzung der Milchzapfstelle in einem Lebensmittelmarkt in Waldsassen vor", heißt es dazu in der Pressemitteilung. Der Junglandwirt Michael Richtmann erklärte die Technik in der Milchtankstelle: Rohmilch dürfe lediglich ab Hof direkt an Kunden abgegeben werden, aus diesem Grund müsse die Milch pasteurisiert werden. Für den Kunden werde das Abkochen überflüssig; außerdem werde dadurch eine Haltbarkeit von mindestens 5 Tagen erzielt."Der Fettgehalt der Milch schwankt jahreszeitlich, fütterungs- und witterungsbedingt und befindet sich aktuell bei 4,3 Prozent", so Michael Richtmann der Mitteilung zufolge. Auch die Zusammensetzung und Entwicklung des Milchpreises wurde kurz thematisiert. Während der Besichtigung des Kuhstalls konnte die Fütterung der Tiere beobachtet werden. Hierzu verwendet die Familie Richtmann überwiegend hofeigene Futtermittel, wie Grassilage, Maissilage, Getreideschrot und Heu. Zugekauft werden kleine Mengen Mineralfuttermittel und Rapsextraktions-Schrot. "Die Besonderheit bei der Fütterung der Kuh liegt in der Mischung der einzelnen Komponenten, die die Landwirte je nach Erntequalität des hofeigenen Futters anpassen." Gegen Ende der Hofführung konnten die Interessierten den Melkstand noch näher betrachten. Hierbei wurden die verschiedenen Arten von Melkanlagen erklärt und die Unterschiede in der Handhabung aufgezeigt. Ein besonderes Erlebnis für die Teilnehmer war die Geburt eines Kälbchens noch während des Besuchs auf dem Betrieb Richtmann. Kuh und Kalb überstanden die Geburt gut. Zum Schluss die Verkostung von frisch pasteurisierter Milch. "Für alle Beteiligten war es ein toller Einblick, wie moderne Landwirtschaft mit Direktvermarktung funktionieren kann", heißt es in der Pressemitteilung.