Politik Waldsassen

02.03.2018

Die verkehrsrechtliche Anordnung gilt seit Donnerstag, 1, März. Vollzogen ist sie aber erst dann, wenn die Schilder aufgestellt sind - sowohl im Landkreis Tirschenreuth als auch im Bezirk Karlsbad. Vorab hat Karlheinz Hoyer, der sich seit einem Jahr für das Lkw-Durchfahrtsverbot auf der Bundesstraße 299 durch Waldsassen stark macht, Transparente an den Ortseingängen aufgestellt. In tschechischer Sprache steht dort der Hinweis, dass über 7,5 Tonnen schwere Lastfahrzeuge nicht durch Waldsassen fahren und stattdessen die Autobahn A 93 nehmen sollen. Ein Transparent ist in der Mitterteicher Straße platziert, ein zweites aus Richtung Cheb/Eger an der Abzweigung Schirndinger Straße. Kommende Woche soll es einen "Runden Tisch" im Landratsamt zu dem Thema geben.