04.08.2017

Die Sperrung der Ortsdurchfahrt für Lastwagen mit über 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht wird zur Erneuerung der Fahrbahndecke in der Mitterteicher Straße noch nicht umgesetzt. "Das würden wir zeitlich gar nicht schaffen", erklärt Henner Wasmuth, Leiter des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach.

"Eine solche verkehrsrechtliche Anordnung muss gut begründet, abgestimmt und vorbereitet werden." Zu klären wären auch Ausnahmeregelungen. Denn von dem Fahrverbot betroffen wäre auch eigener Lkw-Verkehr - "das Müllfahrzeug oder das Heizöl-Auto." Bis zur Umsetzung des Durchfahrtsverbots für schwere Lastfahrzeuge werde es wohl noch etwas dauern.Die Vorbereitung der Decken-Erneuerung in der Mitterteicher Straße sollte diesen Montag beginnen. Doch der Start verzögert sich. Am Mittwoch, 16. August, soll nun die Fahrbahn im Abschnitt der Einmündung Kondrauer Quellenweg bis zur Abzweigung An der Tongrube für den Auftrag einer lärmmindernden Asphaltdecke vorbereitet werden. Dazu wird die Straße nur halbseitig befahrbar sein, bei einer Verkehrsregelung per Ampel. Bei der Asphaltierung vom 22. bis 26. August ist der Abschnitt der Bundesstraße komplett gesperrt. Der Verkehr aus- und in Richtung Cheb/Eger wird über Konnersreuth und Mitterteich umgeleitet."Wenn ich eine lärmarme Decke baue, darf im Untergrund kein kaputter Kanal sein", erklärt Wasmuth über weitere Abschnitte der Deckenerneuerung. Zuvor sei eine Bestandsaufnahme erforderlicher Arbeiten nötig. Solche brauche es aktuell nur in geringem Umfang. Für die Stadt Waldsassen werden Schieberkappen für die Wasserversorgung dem Oberflächen-Niveau angepasst und Kanaldeckel angehoben. Die Bordsteine der Gehwege blieben unverändert. Die Entwässerungsrinnen entlang der Fahrbahn, die bei der Verkehrsbelastung verdrückt worden waren, werden aber neu ausgerichtet.