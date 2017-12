Politik Waldsassen

12.12.2017

Ein besonderes Erlebnis für die 6. Jahrgangsstufe der Realschule im Stiftland: Ein Besuch im Theater in Eger auf dem Stundenplan. Am Ende stehen die Jungs selbst auf der Bühne.

Waldsassen/Eger (Cheb). Die Schüler besuchten eine Sondervorstellung - ein tschechisches Märchen zum Nikolaustag. "Die rein tschechisch-sprachige Vorstellung bestach neben ihren schauspielerischen Leistungen vor allem durch die Kostüme und die Bühnenbilder, die bis ins Detail liebevoll gestaltet waren", so in der Pressemitteilung. Anschließend gab auf der Bühne jede Klasse eine Darbietung zum Besten, um dann vom Nikolaus beschenkt zu werden. Die Sechstklässler hatten zuvor tschechische Lieder einstudiert, die sie mit Instrumentalbegleitung unter Leitung von Musiklehrerin Katrin Weiß vortrugen. Beeindruckt von der Leistung der Realschüler stimmten Akteure und Publikum in den Gesang mit ein und klatschten kräftig Beifall.Danach führte ein Stadtrundgang die Schüler über den Marktplatz mit dem historischen Stöckel weiter zur Burg mit davorstehender Staufer-Stele und anschließend zur Nikolauskirche. Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt rundete den Tagesausflug ab. Er wurde unterstützt durch das Kultusministerium, das für die Sprachförderung der Talentklassen Mittel zum Besuch außerschulischer Lernorte zur Verfügung stellt.