Politik Waldsassen

28.07.2017

28.07.2017

"Das sind generell zwei Bauplätze", ließ Bürgermeister Bernd Sommer schon vorab seine Meinung dazu durchblicken. Dieser schloss sich später auch die Mehrheit des Stadtrats an.

Argumentation richtig

5000 Quadratmeter

Zur jüngsten Sitzung hatte CSU-Fraktionsmitglied Harald Hertel beantragt, die beiden Grundstücke an der Schützenstraße zwischen Einmündung Köllnergrünstraße und Pencoed-Ring als öffentliche Grünflächen auszuweisen. "Gleichzeitig sind antragsbedingt die Verkaufsabsichten der Stadt Waldsassen hinsichtlich der beiden Grundstücke ... unverzüglich einzustellen", hatte Hertel im Antrag formuliert.Die Fläche war früher Spielplatz und ist inzwischen beliebter Aufenthaltsort der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft gegenüber. Auf dem Grundstück hatten in der Vergangenheit auch die Freundschafts- und Kennenlern-Feste stattgefunden (wir berichteten). Das betreffende Gelände, insgesamt rund 1600 Quadratmeter groß, sei seit über 40 Jahren öffentliche Grünfläche, schreibt Harald Hertel in seinem Antrag. Er verweist außerdem auf den das Ortsbild verschönernden Baumbestand.Somit trügen die Grundstücke erheblich zur attraktiven Gestaltung und Grünordnung im Wohnbereich links und rechts der Schützenstraße bei. Auch die Funktion als "integrative Begegnungsstätte" für Freizeitveranstaltung gemeinsam mit Asylbewerbern stellte der CSU-Stadtrat heraus. Unter diesen Voraussetzungen wäre nicht vermittelbar, wenn ein Kahlschlag durchgeführt und am Bebauungskonzept von 2001 festgehalten würde."Planungen, die 15 Jahre alt sind, müssen evaluiert werden", schlug Hertel den Bogen zur Diskussion zuvor, als es um den Egrensis-Park (wir berichteten) ging. "Lassen wir doch die beiden Parzellen so wie sie sind." Sogar als Ort für Stadtteilfeste mochte sich Hertel die Grünanlage vorstellen: "Was die Tirschenreuther auf der Alm machen könnten wir hier auch feiern."Ausschlaggebend war für Bürgermeister Sommer, dass die Baumreihe vorne erhalten bleibt. "Wir wollen eine Grünfläche erhalten, müssten dann aber woanders Flächen versiegeln", argumentierte der Bürgermeister für den Fall, dass im Baugebiet dort alle Flächen bis auf die beiden betreffenden entlang der Schützenstraße verkauft wären. "Wir wollen dem Bauhof nicht noch mehr Grünflächen aufhalsen", begründete CSU-Sprecher Andreas Riedl die Stellungnahme der Fraktion: "Grundsätzlich waren die Parzellen als Baugrund ausgewiesen."SPD-Sprecher Johannes Schuster ließ erkennen, dass das "Kapitel" lange diskutiert worden wäre. "Die Argumentation ist soweit sicher richtig", sagte Schuster. Er merkte aber augenzwinkernd an, dass für ihn ein Beispiel für die Durchgrünung des Stadtgebiets eher der frühere Bahndamm wäre. Schuster erinnerte daran, bei einem Verkauf der Grundstücke auf den Erhalt der Baumreihe zu achten. "Die Linden gehört sowieso uns", verwies der Sprecher darauf, dass die Bäume direkt an der Schützenstraße ohnehin auf städtischem Grund stehen. Wenn es dann der Verwaltung noch gelinge den einen oder anderen Baum auf den Grundstücken zu erhalten, " ... dann könnten wir damit leben, dass es weiterhin Baugrund bleibt."Auch Johann Wurm (Freie Wähler) war für den Erhalt der Fläche als Bauland. Rund 100 000 Euro wären bei einem Verkauf damit zu erlösen. "Wir haben genug Grün, vor allem in der Schützenstraße", sagte Wurm und bezeichnete diese als "eine der grünsten Straßen im Stadtgebiet" - wobei Karlheinz Hoyer hinzufügte: "... eine der schönsten."Elmar Brandl (SPD) verwies im Hinblick auf die Möglichkeit zum Feiern auf 5000 Quadratmeter in der Nähe: "Eine Grünfläche, die schwierig zu pflegen ist und nicht genutzt wird." Brandl meinte damit das Gelände beim Spielplatz am Pencoed-Ring, in Richtung Zieglerbrauerei. Robert Christ (SPD) nannte den Antrag an sich sehr sinnvoll, war aber ebenfalls für den Erhalt der Flächen als Baugrund. Der Stadtrat möge sich aber selbst verpflichten, dass die Lindenbaum-Reihe erhalten bleibt.Bei der Abstimmung ist der Antrag von Harald Hertel abgelehnt worden. SPD und Freie Wähler waren geschlossen dagegen, aus den Reihen CSU stimmten für die Vorlage Harald Hertel, Markus Scharnagl und Hans Grillmeier.