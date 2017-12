Politik Waldsassen

08.12.2017

Der Mann ist vielseitig engagiert: Seit über einem Jahrzehnt im Stadtrat. Und in vielen Funktionen im sozialen Bereich.

Hintergrund Die Stadt Waldsassen zeichnet regelmäßig Persönlichkeiten aus, die es als Ehrensache ansehen, mehr zu tun, als von ihnen erwartet wird. Die Stadt Waldsassen verleiht eine Verdienstmedaille unter anderem an Mitglieder des Stadtrates für 12-jährige Tätigkeit im Stadtrat.

Auf eine Ehrung in einem größeren Rahmen - etwa demnächst beim Neujahrs-Empfang am 6. Januar - hatte Helmut Zeitler ganz bewusst verzichtet. Das, erklärte er auf Anfrage von Oberpfalz-Medien, wäre nicht so sein Ding: Für seine 12-jährige Tätigkeit im Stadtrat ist das SPD-Fraktionsmitglied jetzt in der öffentlichen Sitzung im Sparkassensaal mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet worden."Wir können stolz sein", sagte Bürgermeister Bernd Sommer zu Beginn seiner Laudatio mit dem Hinweis auf das Engagement der Bürger. "Unsere Vereine und Organisationen gestalten einen großen Teil unseres gesellschaftlichen Lebens." Ohne Ehrenamtliche, so Sommer weiter, hätte Waldsassen weit weniger zu bieten. Dies sei nicht selbstverständlich, zumal sich immer mehr Leute fragten, warum sie über ihre Pflichten hinaus noch mehr tun sollten. Sommer zeichnete den Werdegang des SPD-Fraktionsmitglieds an, das als Listennachfolger für den am 17. Dezember 2004 verstorbenen Stadtrat Helmut Berger ein Amt am 12. Januar 2005 antrat. Seither gehört Zeitler dem Gremium ununterbrochen an. Zeitler ist Referent für Sozial- (Familien, Behinderte, Gesellschaft) und Wohnungs-Angelegenheiten (2005 bis heute). Von 2005 bis 2008 war Zeitler Mitglied im Haupt- und Stadtentwicklungsausschuss.Seit 2008 ist der SPD-Mann Mitglied im Bau- und Verkehrsausschuss und im Ausschuss für medizinische Grundversorgung und Rettungswesen. 2008 bis 2014 war Zeitler Jugendbeauftragter. Ferner nannte Sommer die Tätigkeiten im Zweckverband Wasser/Abwasser Stiftland/Steinwald und im Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Stadtentwicklung seit 2014.Daneben unterstrich Sommer den sozialen Einsatz - das ehrenamtliche Engagement im BRK in unterschiedlichen Führungspositionen. "Die Leistungen von Helmut Zeitler verdienen Respekt und Anerkennung." (Info-Kasten)