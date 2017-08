Vorm Winter ein Not-Dach

Politik Waldsassen

14.08.2017

6

0 14.08.2017

(pz) Das Anwesen Mühlbachgasse 9 (Bild) wird die Stadt sanieren. Dies beschloss der Stadtrat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause. Noch in diesem Jahr soll das Dach abgebaut werden, für den Winter ist eine Notbedachung vorgesehen. Für die Planungsleistungen sind bereits Aufträge vergeben worden. Grobe Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von rund 500 000 Euro aus. In dem Anwesen könnten später Ferienwohnungen entstehen, die in Zusammenarbeit mit einem Privatvermieter oder von der Tourist-Info vermarktet werden. Bild: kgg