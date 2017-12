Politik Waldsassen

05.12.2017

Anlässlich der Städtepartnerschaft besuchten zwei Busse aus Waldsassen den Adventsmarkt in Chodov/CZ. Nach einem Empfang im Rathaus verfolgten die 70 Teilnehmer die Eröffnung des Marktes, bei der ein 1,80 Meter langer Stollen der Bäckerei Rosner angeschnitten und kostenlos verteilt wurde. Über 500 Lebkuchen aus der Waldsassener Manufaktur fanden großen Anklang bei den Chodauern. Die "Grölldeifl" gaben ein Gastspiel im Garten des Rathauses und waren ein begehrtes Fotomotiv. Traditionell folgte in der Bergbaustadt der Einzug der Heiligen Barbara. Zum Abschluss besuchte die Gruppe ein hervorragendes Konzert mit der Prager Burgkapelle in der Laurentius-Kirche. "In Erinnerung bleibt die sympathische und herzliche Gastfreundschaft", so in der Pressemitteilung.