Politik Waldsassen

27.07.2017

27.07.2017

Mit sechs Mitarbeitern ist die Geo-Datenbank Bayern in in Betrieb gegangen. Bei der Eröffnung der Dienststelle des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung am Donnerstag sah Finanz- und Heimatstaatssekretär Albert Füracker die Politik in einer Vorbildfunktion: Wenn Behörden außerhalb von Ballungszentren bringe, dann müsse auch die Wirtschaft dazu in der Lage sein. Nach der Übergangslösung im Gebäude der Sparkasse Nordoberpfalz ist ein Neubau geplant. "Verlagerungen sind ein sensibles Prozess. Wir haben das in Tirschenreuth erlebt", erinnerte Füracker an den Umzug des Amts für Ländliche Entwicklung aus Regensburg. "Wir haben daraus gelernt." Es sei darauf geachtet worden niemand zu zwingen. "Diese Strategie ist richtig, dauert aber etwas länger." Bis 2025 sollen 70 Leute bei der Geo-Datenbank arbeiten.