Vermischtes Waldsassen

26.01.2018

26.01.2018

Die Mitglieder stellten sich schon vorab zum Fototermin mit dem Hinweis auf den großen Tag: Der Imkerverein feiert am Sonntag, 4. März, 100-jähriges Bestehen, verbunden mit dem "Oberpfälzer Imkertag 2018" in der städtischen Turnhalle.

Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Basilika. Ab 11 Uhr steht für Gäste und Interessierte wahlweise eine Führung in der Kloster-Bibliothek oder der Umweltstation auf dem Programm. Nachmittags wird das Gründungsfest eröffnet: Es werden treue Mitglieder geehrt, Stadtheimatpfleger Robert Treml wird die Chronik vorstellen.Beim Imkertag, der danach von Vorsitzendem Richard Schecklmann eröffnet wird, steht der Festvortrag im Mittelpunkt: "Bee Warned - das bayerische Frühwarnsystem für den kleinen Beutekäfer und die Asiatische Hornisse" heißt das Thema. Referentin ist Dr. Nicole Höcherl von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Mit der Aussprache über aktuelle Imker-Themen rundet klingen Jubiläum und Imkrtag aus.