25.07.2017

Zauberer Franz ist ein echtes Original und im ganzen Landkreis bekannt. Jeder kennt ihn, jeder mag ihn, jeder sieht ihn gern. Deshalb schauen ihm auch die Erwachsenen ("heimlich") zu, wenn er für die Kinder zaubert. Und das seit fünf Jahrzehnten.

Alles beginnt mit einem Zauberkasten. Das klassische Spielzeug für Buben in den 1970er Jahren liegt auch beim neunjährigen Franz Trißl unterm Christbaum. Den hat er sich so gewünscht, und er freut sich narrisch über das Geschenk. Noch in der Weihnachtsnacht beginnt der Waldsassener mit dem Zaubern.