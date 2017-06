Vermischtes Waldsassen

21.06.2017

26

0 21.06.201726

Es war eine Premiere in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beider Wehren: Die Waldsassener Brandschützer sind von den Nachbarn zur Unterstützung angefordert worden.

Bei dem Großfeuer in Waldsassens tschechischer Nachbarstadt in der Nacht zum Sonntag stand gegen 2 Uhr morgens im Industriegebiet nordöstlich von Eger - am Ortsausgang beim Kreisverkehr mit der Abzweigung zur Autobahn nach Karlsbad - eine große Lagerhalle mit etwa 14 Lastfahrzeugen in Vollbrand. "Wegen der schlechten Löschwasserversorgung um das Brandobjekt musste das Wasser mit Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle gebracht werden", berichtet Tobias Tippmann.Der Waldsassener Kommandant war Zugführer der 20 deutschen Einsatzkräfte. Auch Kreisbrandmeister Wolfgang Fischer war mit vor Ort. Den Angaben zufolge waren sämtliche Feuerwehren rund um Eger im Einsatz. Aus Waldsassen kamen zwei Löschfahrzeuge, die Drehleiter und der Kommandowagen zu Hilfe. Ein Polizeifahrzeug aus Eger lotste ab dem Grenzübergang die deutschen Einsatzkräfte zum Brandobjekt."Zum ersten Mal zahlten sich die vielen gemeinsamen Übungen beider Wehren aus", so Tippmann über den Verlauf der Löscharbeiten. "Die Zusammenarbeit an der Einsatzstelle klappte reibungslos." Bei der Verständigung durften die Waldsassener auf einen deutsch sprechenden Helfer der Berufsfeuerwehr Eger zählen. Die Waldsassener waren über die Einsatzleitstelle in Weiden alarmiert worden; diese wiederum hatte die Leitstelle in Karlsbad/CZ um Unterstützung durch die Waldsassener gebeten. "Der Alarmierungsweg ist inzwischen sehr kurz", freut sich Tippmann über die Kooperation.In dieser langjährigen Zusammenarbeit waren die Waldsassener zum ersten Mal nach Eger/Cheb gerufen worden. In umgekehrte Richtung war dies ebenfalls bisher nur einmal der Fall - beim Brand im Seniorenheim St. Martin am 17. Februar 2010.