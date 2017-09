Vermischtes Waldsassen

Es werden Gäste aus der Oberpfalz und aus Oberfranken erwartet: Inklusiv unterwegs sind am Wochenende Teilnehmer des Bezirkswandertags des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands (BVS).

Im Vordergrund der Veranstaltung am Sonntag, 17. Spetember, steht die Inklusion. Veranstalter ist der BVS Rehasport-Verein, gemeinsam mit dem ASV Waldsassen. Zu dieser Veranstaltung sind alle am Wandern Interessierte eingeladen. Start und Ziel ist die Parkanlage Schwanenwiese, Beginn 10 Uhr. Siegerehrung 13.30 Uhr. Es werden drei Wanderstrecken angeboten - 3,5 Kilometer, 6 und 9 Kilometer lang. Die Wandertour führt an der Mariengrotte, dem Hirtenhaus und dem Mitterhof vorbei und ist auch für Rollstuhlfahrer bestens geeignet. Zu dieser Veranstaltung werden auch Wandergruppen etwa aus Regensburg, Neutraubling, Weiden erwartet. Wer ein Mittagessen (Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat oder Nudel-Gemüse-Pfanne) möchte, sollte sich bei Robert Zinnecker melden, Telefon 09632/9 11 66.