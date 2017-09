Vermischtes Waldsassen

17.09.2017

33

0 17.09.201733

Ein weiterer Höhepunkt in der Pfarrei war die 11. Wallfahrt zum geschändeten Heiland am n Sonntag in der Basilika Waldsassen. Hauptzelebrant und Prediger war der Bischof von Pilsen, Tomás Holub. Viele Gläubige aus den Reihen der kirchlichen Vereine und Verbände - Landvolk, Frauenbund, KAB und Kolpingsfamilie - zogen morgens in einer Sternwallfahrt zur Basilika. Mitzelebranten waren Stadtpfarrer Thomas Vogl und Kaplan Pater Marianus Kerketta sowie Pfarrer Hans Klier aus Selb. Er war mit den Pfarrangehörigen anlässlich der der Pfarrwallfahrt der Pfarreien Herz Jesu und Heilig Geist nach Waldsassen gekommen.

Die Fürbitten wurden vor dem geschmückten Gnadenbild vorgetragen. Den Festgottesdienst in der voll besetzten Basilika gestalteten musikalisch Chor, Solisten und Orchester unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Andreas Sagstetter. (Ausführlicher Bericht folgt)