Vermischtes Waldsassen

25.09.2017

137

0 25.09.2017137

Die Fahnder der Bundespolizei Bärnau beschlagnahmen bei Reisenden nahezu täglich illegale Einkäufe aus dem Asiamarkt in Eger. Dennoch war diese "Masseneinfuhr" bisher einmalig.

Zwei junge Männer, beide 22 Jahre als und aus Oberbayern, "hatten wohl im Nachbarland Mengenrabatt bekommen und am Samstag versucht, 50 Schlagringe nach Deutschland einzuführen", informieren die Beamten. Eine Zivilstreife der Bundespolizei kontrollierte das Auto der beiden bei Waldsassen und stieß im Kofferraum auf die große Menge Waffen sowie ein Elektroimpulsgerät. Die Beamten beschlagnahmten die unerlaubten Gegenstände und zeigten die "Importeure" wegen Verstößen gegen das Waffengesetz an. Die beiden wollten die Schlagringe daheim "an Freunde verschenken", gaben sie in der Vernehmung an.