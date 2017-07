Vermischtes Waldsassen

Psst! Es soll für Zauberer Franz eine Überraschung sein. Deshalb sollte ja nichts verraten werden.

Wie in der Reportage in den Oberpfalz-Medien in dieser Woche über Zauberer Franz zu lesen war, wünscht sich der 59-Jährige aus der Klosterstadt sehnlichst den berühmten Holländer Magier Hans Klok live zu erleben. Das hat auch Thorsten Schwientek gelesen. "Zauberer Franz hat auch auf meinem Kindergeburtstag gezaubert", erinnert sich der 38-Jährige begeistert. "Er ist wirklich ein netter Kerl."Weil er den sympathischen Zauberer mit dem großen Herz für Kinder sehr schätzt, schlug Schwientek spontan in einer Facebook-Gruppe vor, Franz Trißl als Dankeschön für 50 Jahre Zauberei ein Ticket zu einer Hans-Klok-Show in Regensburg zu schenken. Schwienteks Idee schlug ein wie eine Bombe: Blitzschnell sagten über 150 Facebook-Nutzer ihre Beteiligung am Geschenk zu, und längst stammen diese nicht mehr nur aus der Klosterstadt. Thorsten war überwältigt und organisierte im Geschenkladen "Kunstfleckerl" von Heike Suchanek eine Sammelbox. Wer also Franz Trißl auch etwas schenken möchte, kann nach Waldsassen in die Prinz-Ludwig-Straße 28 kommen und seinen Obolus in besagte Box werfen. Eine Gratulationskarte liegt bei.