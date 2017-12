Vermischtes Waldsassen

05.12.2017

Die Schleierfahnder erwischen eine junge Frau aus Oberbayern am Wochenende gleich zwei Mal dabei, wie sie Crystal Meth aus Tschechien ins Land schmuggelt.

Die Frau aus Oberbayern ging den Beamten der Polizei Waldsassen am Samstag innerhalb kurzer Zeit zwei Mal ins Netz. Das erste Mal kontrollierten die Fahnder die Frau gegen Mittag. Die Ordnungshüter fanden in ihrem Jackenärmel ein Tütchen mit mehreren Gramm Crystal Meth und nahmen gegen die Frau eine Anzeige auf.Danach durfte sie wieder ihrer Wege gehen. Doch statt die Heimreise anzutreten, fuhr die 19-Jährige zur Bank, holte sich frisches Bargeld und ging gleich wieder damit im Nachbarland einkaufen.Als sie einige Stunden später wieder aus Tschechien einreiste, erlebten die Fahnder ein Déjà-vu. Als die Gesetzeshüter dem Auto folgten, bemerkten sie, wie ein kleiner Gegenstand aus dem Auto geworfen wurde. Dieser stellte sich bei der späteren Absuche wieder als eine kleine Menge Crystal Meth heraus. "Anscheinend wollte die Oberbayerin nicht ohne Rauschgift nach Hause kommen", so die Polizei. Nach einer erneuten Anzeige versprach die junge Frau, jetzt wirklich ohne Umwege nach Hause zu fahren.Das war aber längst nicht der einzige Schmuggelfall der vergangenen Tage. Auch ein junges Pärchen aus dem Landkreis Tirschenreuth besorgte sich bei einem Ausflug ins Nachbarland etwas Crystal Meth. Bei der Kontrolle lag ein kleines Tütchen mit der Droge unter dem Beifahrersitz. Offensichtlich war das Rauschgift für beide bestimmt, weshalb beide eine Anzeige bekamen. Auch stand der Fahrer unter dem Einfluss der Droge und musste zur Blutentnahme in Krankenhaus gebracht werden, was ihm eine zusätzliche Anzeige einbrachte.Eine gemeinsame Streife, bestehend aus Schleierfahndern und Bundespolizisten aus Bärnau, kontrollierte am Sonntagmittag einen Jeep aus Tschechien. Bei der Durchsicht des Autos fanden die Beamten in einer Ablage eine kleine Menge Marihuana. Einer der Mitfahrer gab sich als Besitzer der Droge zu erkennen. Das Marihuana wurde sichergestellt und der Tscheche angezeigt.Ein unterschlagenes, nagelneues Mobiltelefon fanden die Schleierfahnder vergangene Woche bei einer Frau aus der nördlichen Oberpfalz, die mit ihrer Tochter zum Zigarettenkaufen in Tschechien war. Bei der Rückfahrt kontrollierte eine Streife Mutter und Tochter. Dabei entdeckten die Beamten das originalverpackte neue Handy im Handschuhfach. Eine der Frauen gab an, das Handy von einem Bekannten bekommen zu haben. Eine Abfrage im Fahndungscomputer brachte die Unterschlagung ans Tageslicht. Anscheinend gehört dieses Mobiltelefon zu einer ganzen Serie von unterschlagenen Handys. Die weiteren Ermittlungen müssen nun den genauen Sachverhalt noch klären.Bei den Fahndern macht sich bemerkbar, dass die Zeit sich Richtung Jahresende nähert und wieder vermehrt unzulässiges Silvesterfeuerwerk aus dem Ausland nach Deutschland geschmuggelt wird. In den vergangenen Tagen stellten die Fahnder mehrere derartige Fälle fest. Auch nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände, wie Springmesser und Elektroschocker, stellten die Beamten sicher. Im Gegenzug bekamen die Besitzer jeweils eine Anzeige.