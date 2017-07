Vermischtes Waldsassen

13.07.2017

Beim Seniorentreff der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) am vergangenen Dienstagnachmittag im Katholischen Jugendheim stand ein Lichtbilder-Vortrag mit Dr. Annemarie Schraml über deren Arbeit bei den "Feuerkindern" in Tansania im Mittelpunkt der Zusammenkunft. Seit dem im Jahr 2000 ursprünglich geplanten einmaligen Besuch in Afrika haben die "Feuerkinder in Tansania", die die Orthopädie-Ärztin seitdem in ihr Herz geschlossen hat, nicht mehr losgelassen. Unzählige Operationen, die nach Verbrennungen an offenen Feuerstellen, angeborenen Fehlstellungen wie Klumpfüßen nötig geworden sind, hat Dr. Annemarie Schraml und ihr Team mit Dr. Giering an der Spitze in den zurückliegenden Jahren durchgeführt. Wie Dr. Annemarie Schraml erklärte, war und ist das Ziel in erste Linie jungen Menschen damit zu helfen, dass sie die Schule besuchen und sich fort- und weiterbilden können. Zur Freude von Dr. Annemarie Schraml und ihrem Team, sei die auch auf vielfache Art und Weise auch gelungen und trage das Ziel zur Selbsthilfe erste Früchte. So werden inzwischen schon in eigener Regie am dortigen Krankenhaus Operationen durchgeführt und schon bei Neugeborenen Klumpfüße behandelt.

Wie Dr. Annemarie Schraml in diesem Zusammenhang sagte, wird sie im August zum 25. Mal nach Tansania fliegen und mit einem schon vor Ort ausgebildeten Team Operationen durchführen.Dieses Engagement für die Feuerkinder sei nur möglich durch großherzigen Spendenbereitschaft möglich gewesen: Auch künftig sei finanzielle Unterstützung nötig. Die Ärztin freute sich im Anschluss an ihren Vortrag, den die Seniorinnen mit großer Aufmerksamkeit verfolgten, eine Spende von 300 Euro entgegennehmen zu dürfen. Wie Leiterin Rosemarie Selch bei der Übergabe sagte, stammt der Spendenbetrag aus dem Erlös der Oster-Agape-Feier und aus Privatspenden.