Vermischtes Waldsassen

07.01.2018

07.01.2018

Einen Schwerpunkt beim Neujahrsempfang bilden traditionell Ehrungen. Bürgermeister Bernd Sommer zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich um das Gemeinwohl verdient machen. Dieses Jahr kommt der Präzisionssport mit den schnellen Flitzern auf glattem Untergrund groß raus - speziell das Bayernliga-Team der Sportfreunde Kondrau.

"Ihr könnt euch schon langsam auf den Weg machen", sagt Sommer zu Beginn seiner Laudatio in der Aula des Klosters am Abend des Dreikönigstags: Mit ihren "Sportfreunde Kondrau"-Trainingsjacken kommen sie vor - Thomas Lochner, Thomas Klein, Christian Stark. Das Trio sowie Gerd Schnurrer eroberten als Eisstock-Mannschaft Anfang Februar 2017 in der Eishalle Weiden den dritten Platz. "Der Aufstieg in die Bayernliga war geschafft", gratuliert Sommer.Zuvor zeichnete der Bürgermeister den Werdegang der Mannschaft nach: Die Kondrauer waren seit 1997 annähernd ohne Unterbrechung in der Oberliga Nord vertreten und verblieben, nach deren Auflösung, in der Bezirksoberliga. "Diese Klasse blieb die vierthöchste Liga in Deutschland." Die Kondrauer, sagte Sommer, hätten nach guten Platzierungen immer von dem Sprung in die nächsthöhere Klasse geträumt. Dass dieser gelungen sei, verdiene Achtung und Anerkennung. Zuvor ausgezeichnet worden ist der Leiter der Eisstocksparte der Sportfreunde Kondrau, Manfred Schabner. Er leitet die Abteilung seit 30 Jahren. "Er organisiert und motiviert und steht ganz nebenbei natürlich selbst auch am Start, wenn es um sportliches Kräftemessen geht", erklärte Sommer in der Würdigung. "Seine über 600 Einsätze krönte ,Schappi' mit dem Aufstieg in die Landesliga." Sommer unterstrich die Verdienste als Funktionär - die neue Asphaltschicht auf der vereinseigenen Bahn 2002 in Kondrau, die Erweiterung des Eisstockhäusls um eine Terrasse 2016/2017. Dies alles sei von Manfred Schabner organisiert, finanziert und durchgeführt worden, erklärte Sommer. Die größte Herausforderung sei die Durchführung der Bayernliga-Meisterschaft vor einigen Wochen in Mitterteich gewesen.