Einbruch in eine Gaststätte

Vermischtes Waldsassen

29.01.2018

29.01.2018

Eine Gaststätte in der Egerer Straße war das Ziel eines unbekannten Einbrechers in der Nacht zum Montag. Vermutlich zwischen 1 und 2 Uhr drang der Unbekannte über ein seitliches Fenster in die Gasträume ein. Dort brach er vier Geldspielgeräte auf und entwendete sämtliches Bargeld aus den Behältnissen. Als weitere Beute fielen ihm das Bargeld aus einer Bedienungsgeldbörse sowie ein Multimedia-Player der Marke Yamaha in die Hände. Der Gesamtentwendungsschaden dürfte ca. 2500 Euro betragen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Waldsassen, Telefon 09632/849-0. Die Polizei hofft, dass im Tatzeitraum im Bereich der Egerer Straße, Schwanengasse oder Johannisplatz jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat.