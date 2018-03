Vermischtes Waldsassen

26.03.2018

Der erste Schwimmkurs der Wasserwacht-Ortsgruppe in diesem Jahr ist jetzt beendet worden. Von Januar bis März waren 12 Kinder dabei, sechs davon haben das Seepferdchen geschafft. Alle Kinder, die die Prüfungen für den Erwerb des Abzeichens erfolgreich abgelegt haben, bekamen dafür eine Urkunde und wurden zum kostenlosen Probetraining bei der Wasserwacht-Jugend eingeladen. Diese trainiert immer samstags von 10 bis 11 Uhr im Hallen- oder Freibad. "Jeder ist willkommen", heißt es dazu in der Pressemitteilung. Der nächste Schwimmkurs beginnt im September 2018, Anmeldungen: Erika Schneider, Telefon 09632/3399. An den vergangenen Wochenenden sind den Angaben zufolge Wasserwacht-Nachwuchsmitglieder an ihre Grenzen gelangt - bei den Anforderungen für den Erwerb des Jugendschwimmabzeichens. 16 Kinder wurden mit dem bronzenen, ein Kind mit dem silbernen und 9 mit dem goldenen Abzeichen belohnt. Eltern, die ihre Kinder ebenfalls zu diesem Jugendtraining schicken wollen, können sich über die Einzelheiten auf der Internet-Seite der Wasserwacht-Ortsgruppe informieren. Das Jugendtraining findet statt samstags von 10 bis 11 Uhr im Hallen- oder Freibad.

