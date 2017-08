Vermischtes Waldsassen

06.08.2017

Besonderen Grund zur Freude gab es am Samstag in der Zisterzienserinnen-Abtei: Schwester M. Felicitas König legte bei einem Pontifikalamt mit Vaterabt Andreas Range aus Marienstatt vor Äbtissin Laetitia Fech ihre Ewige Profess ab.

Gottes Fügung

Zeichen der Verbundenheit

Schwester M. Felicitas seit 2011 in Waldsassen Schwester M. Felicitas König OCist. (Geburtsname Elisabeth König) wurde am 21.Oktober 1985 in Wien geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in St. Pölten-Wagram und des Gymnasiums des Instituts der Englischen Fräulein in St. Pölten folgte von 2004 bis 2011 das Studium der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien (akademischer Grad "bakk.Techn."). Von 1991 bis 2006 absolvierte Elisabeth König an der Musikschule der LH St. Pölten Unterricht für Violine und war dabei von 2003 bis 2005 auch Mitglied des niederösterreichischen Jugendsinfonieorchesters. Von 2007 bis 2011 erfolgte noch zusätzlich Violine-Privatunterricht bei Mag. Julia Fiegl. 2010 ließ sie sich zur Kommunionhelferin ausbilden. 2011 trat Elisabeth König ins Kloster der Zisterzienserinnen der Abtei Waldsassen ein. 2012 folgte die Noviziats- Aufnahme und 2013 das "Einfache Gelübde" als "Schwester Felicitas". Zwischen 2013 bis 2015 belegte die junge Ordensschwester Kurse für monastische Formation beim Generalabt des Zisterzienserordens in Rom. Von 2015 bis 2017 absolvierte Schwester Felicitas die Ausbildung zur Kirchenmusikerin in C an der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach Rosenberg. (kgg)

Das Kloster dürfe sich glücklich schätzen junge Schwestern nachwachsen zu sehen, sagte Abt Andreas Range in seiner Begrüßung zum Festgottesdienst in der Klosterkirche: Dort bat Schwester Maria Felicitas König öffentlich darum, der Spur des über 900-jährigen Ordenstums der Zisterzienser-Schwestern und Mönche zu folgen.Sie werde die noch älteren Regeln des Heiligen Benedikt für immer beherzigen und danach leben, versprach die junge Ordensfrau. Eltern, Verwandte und Freunde waren in den frühesten Morgenstunden mit dem Bus in Österreich aufgebrochen sind um bei dieser Feier dabei zu sein.Der Abt bezeichnete es in seiner Predigt als Gottes Fügung, dass diese Professfeier von Schwester M. Felicitas mit dem Namenstag "Maria Schnee" zusammenfällt und die Schwestern allgemein als zweiten Namen den der Gottesmutter tragen. Mit dem Bekenntnis von Schwester Felicitas habe Gott allerhand dabei zusammengefügt. Bei der Einkleidung nehme jede Schwester Maß an der Gottesmutter. Ihr nachzustreben müsse immer das Ziel sein. Nach den Befragungen von Schwester Felicitas durch Abt Andreas Range und den anschließenden Fürbittgebet der Gläubigen und der Allerheiligenlitanei kniete die Kandidatin vor Äbtissin Laetitia Fech nieder und legte ihre gefalteten Hände in die der Äbtissin und versprach ihr und einer rechtmäßigen Nachfolgerin Gehorsam nach den Regeln des heiligen Abtes Benedikt bis zu Tode.Anschließend verlas Schwester Felicitas vor Abt Andreas Rang und der Äbtissin die von ihr verfasste Professurkunde und unterschrieb diese auf dem Altar. Wenig später unterzeichneten das Dokument Vaterabt, Äbtissin und die Eltern von Schwester Felicitas. Nach weiteren Segensgebeten segnete Abt Andreas Range die Kukulle und den künftigen schwarzen Schleier und Bekleidung. Äbtissin Laetitia Fech streifte der vor ihr knienden Schwester Felicitas die Kukulle über und tauschte den weißen gegen künftigen Schwarzen aus. Zum Schluss setzte sie ihr das Myrtenkränzchen als Zeichen der Verbundenheit mit Christus auf.Anschließend wurde die Feier des Gottesdienstes, der musikalisch von Georg Schäffner aus Gößweinstein an der Orgel und Stefanie Heinrich aus Windischeschenbach auf der Violine zusammen mit Volksgesang fortgesetzt.Nach dem Schlusssegen und dem gemeinsam gesungenen "Großer Gott wir loben dich" bedankte sich Felicitas bei allen, die ihren Weg mit begleitet haben - den Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden und ihren Mitschwestern mit Äbtissin Laetitia Fech. (Info-Kasten)