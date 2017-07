Vermischtes Waldsassen

30.07.2017

Schülerinnen der Mädchenrealschule dürfen kurz vorm Ferienbeginn Erdgeschichte hautnah erleben. Zwischendurch kracht und zischt es ganz bedrohlich.

Bereits bei der Ankunft vor der beeindruckenden Basaltwand machten die Mädchen der fünften Klassen große Augen und staunten, welch deutliche Spuren die Erdgeschichte an dieser Stelle hinterlassen hatte: Schülerinnen der 5. Jahrgangsstufe der Mädchenrealschule der Zisterzienserinnen besuchten zusammen mit ihren Klassenleitern Marion Peter und Florian Trißl Parkstein.Im dortigen Vulkanmuseum wurde anschaulich und schülernah den Mädchen der Klassen 5a und 5b erklärt, wie der Basaltkegel über Jahrmillionen entstanden ist. Dabei bekamen die Schülerinnen einen Einblick in das "geologische Alter" und lernten, "... dass der Entstehungszeitpunkt des Parksteins vor gut 20 Millionen Jahren zwar für menschliche Begriffe unglaublich lange zurückliegen mag, geologisch betrachtet aber eine relativ kurze Zeitspanne darstellt",wie es dazu in der Pressemitteilung der Schule heißt.Die Geoparkranger erklärten dazu: "Würde man die Zeit von der Entstehung der Erde vor über 400 Milliarden Jahren bis heute in einem Tag, also in 24 Stunden darstellen, so ließe sich das Auftreten der ersten Menschen auf lediglich ein paar Sekunden zurückdatieren, der Parkstein wäre im Vergleich dazu ,schon' etwa sieben Minuten alt."Neben dem Blick in die Erdgeschichte haben die Schülerinnen einen Eindruck davon bekommen, wie komplex die Vorgänge im Erdinneren sind, welche Kräfte darin schlummern, und davon, wie diese Kräfte noch heute das Relief der Erde prägen. Nach Basaltkegel, Geopfad, Felsenkeller und eigenen Experimenten war aber der Vulkanausbruch im Museum das absolute Highlight für die Kinder der 5. Klassen.