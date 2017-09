Vermischtes Waldsassen

18.09.2017

122

0 18.09.2017122

Für die Schleierfahnder der Polizeiinspektion Waldsassen war es ein erfolgreiches Wochenende: Sie konnten mehrere Rauschgiftschmuggler entlarven. Los ging es am Freitagnachtmittag, als sie zwei junge Männer aus Unterfranken kontrollierten.

Sie kamen gerade aus Tschechien, als die Beamten auf sie aufmerksam wurden. Der Beifahrer hatte nach Angaben der Polizei in seiner Hosen- und Jackentasche kleine Mengen Crystal Meth, Amphetamin und Haschisch versteckt. Der Mann gab an, die Rauschmittel angeblich schon vor einiger Zeit in Deutschland bei einem Unbekannten gekauft zu haben. Bei der Einkaufstour nach Tschechien hätte er sie immer noch in seinen Taschen stecken gehabt. Auf ihn wartet nun eine Anzeige, die Drogen beschlagnahmten die Beamten.Am Sonntagnachmittag ging ein Quartett aus Österreich den Fahndern ins Netz. Die Gruppe hatte das Wochenende in Tschechien verbracht und dort ein Konzert besucht. Die Beamten vermuteten, dass sie dabei Drogen konsumiert hatten und entdeckten im Rucksack des Fahrers Reste von Amphetamin und Marihuana. Ein Drogentest bestätigte die Polizisten in ihrer Vermutung: Er fiel positiv aus und der Fahrer musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.Auch seine Mitfahrer kamen nicht ungeschoren davon. Die Beamten durchsuchten sie ebenfalls und entdeckten Ecstasy-Tabletten, LSD-Trips und Amphetamin, die sie teilweise in der Unterwäsche versteckt hatten. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher. Auf die jungen Leute warten nun Anzeigen wegen des Drogenschmuggels. Sie mussten außerdem ihre Fahrt unterbrechen, weil keiner von ihnen wegen der Drogen fahrtüchtig war.