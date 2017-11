Frühstück in der Markgraf-Diepold-Grundschule

Vermischtes Waldsassen

28.11.2017

14

0 28.11.201714

Warmen Leberkäs und Weißwürste? So weit geht das Angebot dann doch nicht. Dafür gibt's beim Frühstück in der Markgraf-Diepold-Grundschule alles, was die Natur hergibt. Und Nutella - einmal im Jahr.

Diese Arbeit kann man nicht genug würdigen. Klaus Schuster

Beatrix Rustler, bei der Stadtverwaltung für die Abrechnung verantwortlich, hatte Zahlen mitgebracht: Seit Start des Schulfrühstücks in der Markgraf-Diepold-Grundschule im März 2015 sind 8000 Semmeln geschmiert und die Kinder gestärkt in den Unterricht entlassen worden. Anlass für die kleine Bilanz der Abteilungsleiterin war der Wechsel bei den Frühstückspaten. Irmgard Pöhnl hatte sich aus dem Team verabschiedet. Seit 1. Oktober ist Franziska Summer neue Frühstückspatin. Ihr wünschten Beatrix Rustler sowie 2. Bürgermeister Karlheinz Hoyer und Grundschule-Rektorin Maria Piendl einen guten Start. "Diese Arbeit kann man nicht genug würdigen", erklärte Klaus Schuster. Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins war mit Stellvertreter Robert Treml gekommen: Der Obst- und Gartenbauverein ist Träger des Angebots. "Wir haben das vor knapp drei Jahren freudestrahlend übernommen", meinte Schuster augenzwinkernd und freute sich, dass mit Franziska Summer das Frühstückslotsen-Team wieder komplett ist. Neben Summer sind frühmorgens lange vor Schulbeginn im Einsatz Monika Poss und Silvia Engel. "Danke, dass Sie diese Arbeit übernehmen." Schuster und wünschte den Helferinnen weiterhin viel Freude.Laut Beatrix Rustler wurden im Schuljahr 2014/2015 exakt 1832 Frühstücke ausgegeben, ein Jahr später 2614 Frühstücke. Vergangenes Schuljahr waren es 3363 Frühstücke, mit denen sich die Kinder morgens stärken und somit die Basis für einen guten Start in den Tag legen durften, wie es wiederholt hieß. Das Angebot wird über die Initiative "Denkbar" des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands gefördert - mit 1,50 Euro pro Frühstück. "Das geht Null auf Null auf", sagt Rustler über finanzielle Seite des Angebots.