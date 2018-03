Vermischtes Waldsassen

Schon seit vielen Jahren arbeitet die örtliche Feuerwehr eng mit der Mittelschule zusammen. Im wöchentlichen Rhythmus treffen sich Mädchen und Buben der 6., 7. und 8. Ganztagesklassen für jeweils zwei Schulstunden im Feuerwehrhaus Waldsassen. Die Jugendlichen in der Arbeitsgemeinschaft werden von Tobias Tippmann und seinem Team betreut. "Mittels Theorie- und Praxiseinheiten kann ein sehr individuelles und vielfältiges Programm angeboten werden", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Schüler erhalten Einblicke in die Aufgaben der Feuerwehr, lernen die Ausrüstung kennen und erhalten eine theoretische und eine praktische Brandschutzunterweisung. Die Gruppen werden aber auch für Reinigungsarbeiten eingesetzt und nehmen an Übungsfahrten teil. "Durch diese vielfältigen Tätigkeiten können die Teilnehmer auch ihre eigenen technischen Fähigkeiten erkennen und Herausforderungen an ihren Teamgeist und die soziale Kompetenz meistern."