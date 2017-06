Vermischtes Waldsassen

"Das hat schon einen gewissen Hallencharakter", sagt Stadtbaumeister Hubert Siller und meint scherzhaft: "Wir wollten ja immer ein helles Foyer." Beim Blick aufs Rathaus von den Neuen Gärten aus wird der Umfang der Generalsanierung deutlich: Wie eine Art Bühne sieht die Rückseite des Gebäudes zurzeit aus - allerdings nur wenige Wochen, so Siller: "Der Rückbau ist jetzt erledigt, jetzt geht es aufwärts." Bei der Analyse der Bausubstanz hatte sich gezeigt, dass die in den 70er Jahren errichteten Gebäudeteile nicht ausreichend mit Stahl bewehrt sind. Deshalb sind in den vergangenen beiden Wochen die Decken des Rathausfoyers sowie die Toiletten und das Treppenhaus komplett entfernt und bei dieser Gelegenheit der Dachstuhl zum Teil mit abgetragen worden.

Der Dachstuhl, so Siller, sei zum Teil schon sehr morsch gewesen; einige Balken könnten aber wieder verwendet werden. Im hinteren Bereich wird nun der Aufzug eingebaut: Für das Fundament und für die Technik seien nun keine weiteren Erdarbeiten mehr notwendig.