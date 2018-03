Genüsse auf Schritt und Tritt

Vermischtes Waldsassen

15.03.2018

28

0 15.03.201828

"Wo kann man hier gut essen?", fragt ein Tourist Bürgermeister Bernd Sommer: "Oje", antwortet das Stadtoberhaupt. Oje deshalb, weil Sommer nicht weiß, mit wem er seine Aufzählung ob der hervorragenden Gastronomie beginnen soll. Auch deshalb gilt Waldsassen seit kurzem als Genussort.

100 Genussorte

Ritterschlag von Maly

Die entsprechende Trophäe, die Bürgermeister Sommer in München entgegennahm, hatte er am Mittwochnachmittag mit ins Kunsthaus gebracht. Alle die dazu beigetragen haben, den Status zu erreichen waren dort zu einer kleinen Feierstunde eingeladen. Den Ort habe man bewusst gewählt, weil Genießen und sich wohlfühlen im weitesten Sinne auch eine Kunst sei. Sommer dankte Monika Sommer und Inge Frank von der Tourist-Info, für die hervorragende Bewerbungs-Vorbereitungen. Selbstbewusst erklärte er: "Wir wissen schon lange, dass einem in Waldsassen auf Schritt und Tritt Genüsse begegnen. Mit der Auszeichnung weiß es die ganze Welt."Anlässlich des 100. Geburtstags Bayerns habe die Regierung den Wettbewerb ausgelobt, bei dem es darum geht, 100 Genuss-Orte in Bayern zu küren. "Für uns war sofort klar, dass wir uns bewerben, weil wir uns unserer Klasse bewusst und von der Vielzahl der hervorragenden Produkte überzeugt sind", sagte Sommer weiter. Man sei stolz im ersten Anlauf unter 150 Bewerbern, zu den 46 prämierten zu gehören. Es sei eine harte Auswahl gewesen. Deshalb wäre dies kein Preis wie jeder andere, sondern einer, der wirklich für hohe Qualität stehe. Man habe bei der Bewerbung auf Gemeinschaftsleistung gesetzt.In Waldsassen gehörten dazu eine starke Gastronomie, hochrangige Metzgereien oder die Bäckerei Rosner: Deren Lebkuchen sei ein Premiumprodukt. Die Stadt schmücke sich gerne damit, ein echtes Markenzeichen. Dem Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly sage er immer wieder, dass der beste Lebkuchen aus Waldsassen komme. Bei einer Verkostung am Hauptmarkt in Nürnberg habe Maly geäußert: "Hm, der ist aber auch gut." Wenn so etwas ein Nürnberger OB sage, sei das ein Ritterschlag,Auch die Zoiglkultur, der Kondrauer Mineralbrunnen, die Straußenfarm Mitterhof, die Abtei Waldsassen mit Zwiebelzuckerln und Kultur-und Begegnungszentrum, Bauer Richtmann mit Milchzapfsäule im Supermarkt, die Imkerei Ernst mit den verschiedensten Honig-Erzeugnissen standen auf der Bewerbungsliste. Am Beispiel Kapplwirt Thomas Rosner mit seinen Angus-Rindern machte Sommer deutlich, auf was es dem bewussten Verbraucher heutzutage ankäme. Wenn er wisse wo das Produkt herkomme, wenn er artgerechte Haltung sähe, sei er zufrieden und akzeptiere auch einen höheren Preis.