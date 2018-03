Vermischtes Waldsassen

Einige Wochen sind es noch bis dahin. Doch bereits jetzt beschäftigt die "Alpino"-Mitglieder der Querenbacher Maibaum. Den mag sich die Ortsgemeinschaft dieses Jahr nicht klauen lassen.

Stefan Ernstberger und Hubert Scharnagl an der Spitze Bei den Neuwahlen, unter Leitung von Markus Scharnagl wurde als neuer Vorstand Stefan Ernstberger gewählt, der vorher bereits den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden inne hatte. Neuer 2. Vorsitzender ist jetzt Hubert Scharnagl. Schriftführerin Michaela Ernstberger und Kassier Josef Peter wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüfern sind Claudia Hart und Sonja Hart, Beisitzer Marion Peter, Vivien Hart, Andrea Ernstberger und Herbert Döllinger. Wahlleiter Markus Scharnagl wünschte dem neuen Vorstandsteam alles Gute und eine glückliches Händchen bei der Führung des Vereins und dankte dem ausscheidenden Vorstand Herbert Döllinger für seine Arbeit in den vergangenen Jahren. (exb)

Querenbach/Maiersreuth. Mitglieder des Geselligkeitsvereins trafen sich jetzt im Gasthof Wiesental zur Jahreshauptversammlung. Die Neuwahlen brachten einen Wechsel an der Führungsspitze. "Mit 68 Mitgliedern erfreut sich der Verein konstanter Mitgliederzahlen", erklärte Vorstand Herbert Döllinger in seinem Jahresbericht.Der Sprecher erinnerte an viele Aktionen im Jahresverlauf - den Emmausgang am Ostermontag, das Maibaumaufstellen und das Kirwaessen. Höhepunkt ist laut Döllinger der Sommerausflug des Vereins. Kassier Josef Peter legte seinen Rechenschaftsbericht vor; die Kassenprüfer bescheinigten korrekte Arbeit.Vor den Neuwahlen nahm Döllinger noch drei neue Mitglieder in den Verein auf - Lena Hart, Vivien Hart und Jakob Meyer. Stadtrat Markus Scharnagl, selber Mitglied im Verein, würdigte in seinem Grußwort im Namen der Stadt Waldsassen die Arbeit des Vorstands. "Es ist nicht selbstverständlich, dass ein so kleiner Ort wie Querenbach einen so aktiven Verein hat und das nun seit fast 40 Jahren", sagte Scharnagl und hob die gesellschaftliche Bedeutung des Vereins hervor, der 1978 gegründet wurde. Zum Schluss der Sitzung wurden noch Wünsche und Anregungen eingebracht. Großes Thema dabei war die zukünftige Lagerung des Maibaums: Der war ja 2017 bekanntlich entwendet worden und musste gegen eine Brotzeit auslöst werden. "Zukünftig lagern wir den Maibaum im Kamin der ehemaligen Brennerei Querenbach" schlug Herbert Döllinger vor und merkte augenzwinkernd an, das dazu auf den Hubschrauber eines Vereinsmitglieds zurückgegriffen werden kann. Info-Kasten