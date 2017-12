Vermischtes Waldsassen

15.12.2017

15.12.2017

Den Namenstag von Äbtissin M. Laetitia Fech feierten Schülerinnen und Lehrkräfte der Mädchenrealschule zusammen mit den Schwestern des Konvents. Den Gottesdienst in der Klosterkirche gestalteten der Schulchor unter Leitung von Doris Heindl und Instrumentalisten an Querflöte und Klarinette. Auch die Lektorinnen-Dienste übernahmen Schülerinnen. Zelebrant Pfarrer Thomas Vogl leitete seine Predigt mit dem alten Werbe-Slogan "Nicht nur sauber, sondern rein" aus einer früheren Waschmittel-Werbung ein und fragte die Mädchen in der Kirche nach dem Unterschied zwischen sauber und rein. Geschickt schlug er von da aus den Bogen zum Festgeheimnis des Hochfestes der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Immaculata, also der Reinen. Dieses Fest wolle uns, die wir oft "Schmutzfinken im Umgang und im Verhalten" seien, nicht niederdrücken, so dass wir uns im Vergleich zu der ganz reinen Maria ganz klein vorkämen. Vielmehr mache es uns Mut und schenke uns Hoffnung, dass Gott in jeden Einzelnen einen guten Kern gelegt habe, von Anfang an.