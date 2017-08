Vermischtes Waldsassen

07.08.2017

11

07.08.2017

Ist das noch zeitgemäß? Durchaus kritisch setzt sich Abt Nikolaus Thiel aus Österreich in der Waldsassener Basilika mit dem Heilige-Leiber-Fest auseinander.

Wenn wir dieses Fest feiern, dann feiern wir Christus. Abt Nikolaus Thiel

Die Basilika in Waldsassen und die Kirche im oberösterreichischen Schlierbach verbinde einiges, darauf wies Abt Nikolaus Thiel in seiner Begrüßung hin. Denn Stuckateur Giovanni Battista Carlone habe sowohl in der Basilika, als auch in der Kirche in Schlierbach gearbeitet. Thiel gestand aber: "Unsere Kirche in Schlierbach ist wesentlich kleiner." Er lud alle Waldsassener zu einem Besuch nach Schlierbach ein, "es sind nur dreieinhalb Autostunden von Waldsassen nach Schlierbach", so Thiel, der im vergangenen Jahr zum Abt des Zisterzienser-Stiftes in Schlierbach gewählt wurde.Nach dem feierlichen Einzug in die Basilika mit 16 Ministranten freute sich Stadtpfarrer Thomas Vogl zu Beginn des Festgottesdienstes, den hohen kirchlichen Würdenträger aus Oberösterreich in Waldsassen zum Heilige-Leiber-Fest begrüßen zu können. Wegen der noch andauernden Renovierung seien aktuell jedoch nur vier der Heiligen Leiber zu sehen, der Rest sei hinter den Gerüsten versteckt. Abt Nikolaus Thiel bekundete seine Freude, in Waldsassen sein zu können. Auch wolle er noch einige Tage in der Klosterstadt bleiben, um als junger Abt von Äbtissin Laetitia Fech fürs Klosterleben noch etwas zu lernen. Zudem verwies er darauf, dass dieses Heilige-Leiber-Fest ein zisterziensisches Fest sei: "Wenn wir dieses Fest feiern, dann feiern wir Christus." In seiner Predigt machte der Abt deutlich, dass seit der Barockzeit die Heiligen Leiber verehrt werden. Aber was sind das für Knochen? Diese Reliquien-Verehrung setze in der heutigen Zeit viele Fragezeichen. Der Abt warf daher die Frage auf, ob es im Jahr 2017 noch zeitgemäß sei, die Heiligen Leiber zu verehren. "Können uns diese Heiligen noch etwas sagen oder sind sie nur ein Schmuckstück?" Der Abt verwies darauf, dass nahezu jeder Heilige mit einem Symbol in der Hand dargestellt werde.In einer österreichischen Rundfunksendung, so Abt Nikolaus Thiel, sei gefragt worden: Was würden Sie in der Hand tragen wollen, wenn Sie ein Heiliger wären? Dazu gab es die verschiedensten Antworten. Ein kleiner Junge wollte wissen, ob es auch möglich sei, einen Heiligen mit Rollschuhen darzustellen, denn er fahre gerne mit Rollerblades. Ja, einen Heiligen mit Rollschuhen gebe es noch nicht. Gott habe für jeden das Passende, das er dem Gläubigen in die Hand gebe, damit er Gutes denken und Gutes wirken könne, so der Abt. "In der Welt ist noch viel Platz für Heilige. Sie sind gesucht." Es gebe auch heute noch viele Heilige, ohne dass diese den Alltag verlassen müssten; sie wirkten im Umfeld. Der Abt an die Gläubigen gewandt: "Auch wenn am Hochaltar kein Platz mehr für eine weitere Statue frei ist, in der Welt ist noch genügend Platz." Heilig sein sei ein Aufruf an alle, ihr Leben heute zu gestalten. Stadtpfarrer Thomas Vogl dankte zum Abschluss des Festgottesdienstes dem Abt für seine "herzerfrischende Predigt", wies aber auch darauf hin, dass er aktuell noch nicht wisse, was er in der Hand halten wolle. "Das wird wohl eine Hausaufgabe." Gesanglich wurde der Gottesdienst vom Basilikachor unter der Leitung von Andreas Sagstetter umrahmt. Mit dem gemeinsam gesungenen "Großer Gott, wir loben dich" endete der eindrucksvolle Festgottesdienst in der Basilika.