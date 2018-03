Vermischtes Waldsassen

16.03.2018

Pilgern liegt im Trend. Aber es muss es nicht immer der prominente Jakobsweg sein. Auch in der Region gibt es Möglichkeiten für Wallfahrer - auch für Leute, die sich das erste Mal auf einen solchen besonderen Weg machen wollen.

Eine gute Möglichkeit für Neueinsteiger ist der Informationsabend der Altötting-Fußwallfahrer aus Waldsassen: Die Pilger treffen sich am Donnerstag, 22. März, um 20 Uhr im Gasthaus Prinzregent Luitpold. "Beim dem Treffen wird in einer lockeren Runde von den Eindrücken der Regensburger Diözesan-Fußwallfahrt 2017 berichtet", heißt es in der Pressemitteilung. Darüberhinaus wird Christine Schwab, Mitglied im Organisationsteam, einen Vortrag über Fußwallfahrt von St. Quirin nach Maria Kulm halten. "Eingeladen sind Fußwallfahrer und Interessierten, die einmal die alljährlich vor Pfingsten stattfindende Fußwallfahrt von Regensburg nach Altötting mitmachen wollen", so Initiator Markus Scharnagl.