Vermischtes Waldsassen

30.07.2017

Irmgard Pöhnl hat sich seit dem Schuljahr 2015/16 im Team der Frühstücks-Betreuung engagiert. Jetzt kann sie diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen - aus familiären Gründen, wie es hieß: Künftig darf sich Irmgard Pöhnl in der Enkel-Betreuung engagieren. Bei einer kleinen Feier am Morgen des letzten Schultags nach dem Ende des Frühstücks wurde am Freitag ist Irmgard Pöhnl als ehrenamtliche Helferin beim Schulfrühstück an der Markgraf-Diepold-Grundschule verabschiedet worden. Der Obst- und Gartenbauverein Waldsassen ist Trägerverein dieser segensreichen Einrichtung.

Vorsitzender Klaus Schuster bedankte sich bei Irmgard Pöhnl mit einem Blumenstrauß für dieses zweijährige ehrenamtliche Engagement. Auch Bürgermeister Bernd Sommer bedankte sich namens der Stadt mit einer Orchidee bei Irmgard Pöhnl und sprach die Hoffnung aus, dass diese ehrenamtliche Arbeit durch strahlende Kinderaugen etwas belohnt wurde. Rektorin Maria Piendl bedankte sich namens der Schule und auch der Kinder für die Mühe sich mit einzusetzen, dass die Mädchen und Jungen - aus welchen Gründen auch immer - nicht mit leerem Magen in den Unterricht gehen müssen. Silvia Engel sagte namens des Frühstücks-Teams und auch der Kinder ein herzliches Dankeschön.