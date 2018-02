Vermischtes Waldsassen

"So viele Bäume wie dieses Jahr hatten wir wohl noch nie. Und das spiegelt sich auch in der Spendensumme wider." Zufrieden zeigten sich die Organisatoren der diesjährigen Christbaum-Abholaktion. Mitte Januar waren die JU Waldsassen und die KLJB Kondrau wieder auf Tour gegangen. Als Spendenempfänger wurden diesmal die Jugendfeuerwehren Waldsassen und Kondrau ausgewählt. Bereits im Vorfeld hatten die Organisatoren eifrig für die Aktion geworben - mit Erfolg. So kamen insgesamt 750 Euro zusammen. Bei der Spendenübergabe im Gerätehaus der Klosterstadt durfte sich die Jugend der Feuerwehr Waldsassen mit ihren 26 Mitgliedern über 500 Euro freuen, die Kondrauer Jugendwehr, die 13 Mitglieder umfasst, erhielt 250 Euro. Bei einer gemütlichen Runde im Florianstüberl fand anschließend ein reger Informationsaustausch statt. So war zu erfahren, dass die Jugendfeuerwehr Waldsassen die Spende für die Finanzierung der "Berufsfeuerwehr-Nacht" nutzen will. Dabei werden die Jugendlichen der Feuerwehr und des BRK im Gerätehaus eine 24-Stunden-Schicht mit verschiedenen Übungen und Rettungseinsätzen durchführen. Die Kondrauer Jugend will die Spende für die Finanzierung verschiedener Veranstaltungen und Übungen, die über das ganze Jahr anfallen, verwenden. Des Weiteren entstand auch die Idee, einen gemeinsamen Grillabend der beiden Jugendfeuerwehren durchzuführen, um das gute Verhältnis noch weiter zu vertiefen.