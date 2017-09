Vermischtes Waldsassen

25.09.2017

Der Einladung folgen 20 Paare. Sie feiern gemeinsam Ehejubiläum - bei einem Dankgottesdienst in der Basilika und einem Stehempfang im Jugendheim.

Angefangen von der Porzellan- bis zur Eisernen Hochzeit durften die Paare feiern, die sich versammelt haben. Seit 65 Jahren verheiratet sind Marianne und Franz Grzesina, seit 60 Jahren Maria und Albert Schneider sowie Annemarie und Klaus Suchanek und 50 Jahre Inge und Arthur Ascherl. Stadtpfarrer Thomas Vogl freute sich, dass viele Jubelpaare der Einladung des Sachausschusses Ehe und Familie im Pfarrgemeinderat gefolgt sind. "Wir schließen uns diesem Dank an und wollen uns gleichsam ermutigen lassen, dass es möglich ist treu zu sein und zu einander zu stehen auch innerhalb der Pfarrei." Gott ist treu und stehe zu jedem, der an ihn glaubt. Viele der Jubelpaare würden heute nicht da sitzen, wenn sie nicht großzügig gewesen wären und über Vieles hinweggesehen hätten, sagte Vogl in Anlehnung an das Tages-Evangelium vom Gutsbesitzer und seinem Weinberg. Die damals getroffene Wahl des Ehepartners habe sich so bestätigt, weil man erfahren durfte es kommt alles ins Lot, weil einer dem anderen von seiner Großzügigkeit etwas gibt. "Die inneren Werte sind es die alles zusammen halten und durch das gemeinsame Leben tragen." Mit der Segnung am Schluss des Gottesdienstes wünschte der Pfarrer den Paaren noch viele gemeinsame Jahre. Im Jugendheim erklärte Markus Scharnagl, dass die Teilnehmerzahl angewachsen sei gegenüber den Voranmeldungen. Eine Ehe zu schließen sei leicht, sie zu erhalten aber schon schwerer und miteinander ein Leben lang glücklich zu sein eine Kunst, zitierte der Ausschuss-Sprecher einen gerne bei Jubel-Hochzeiten vorgetragenen Spruch. Für eine lange Ehe gebe es kein Erfolgsrezept. "Aber eines ist klar. Es geht nur zu zweit": Aufeinander zugehen, ohne den eigenen Weg zu verlieren, einander annehmen, ohne sich selber aufzugeben, miteinander in Herzensnähe baden, ohne darin zu versinken. Diese Zeilen rundete Markus Scharnagl wiederum mit dem humorvollen Satz von Ernst Ferstl ab: "Bei genauerem Wegschauen sieht man oft sehr deutlich, dass alles halb so schlimm ist." Nach einem Prosit mit einem Glas Sekt auf noch viele gemeinsame Jahre überreichte Stadtpfarrer Thomas Vogl ein Glückwunschkarte der Pfarrei und Markus Scharnagl eine beim Gottesdienst mit geweihte Kerze. Sie war von Frauen des Sachausschusses liebevoll mit entsprechenden Motiven gestaltet worden.