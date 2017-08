Vermischtes Waldsassen

03.08.2017

65

0 03.08.201765

Nieselregen bei den Dreharbeiten. Macht aber gar nichts. Das Stiftland behält auch nass seinen Reiz. Außerdem sind die Besonderheiten der Region längst im Kasten.

Sendetermin Der 45-minütige Beitrag wird diesen Samstag, 5. August, ab 17.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen in der Reihe "Zwischen Spessart und Karwendel" gezeigt. (pz)

Ein BR-Team um Filmautor Jürgen Neumann drehte am Donnerstag rund um Waldsassen. Aufgenommen wurde die Moderation für einen längeren Beitrag im Fernsehen. "Ich bin ausgewählt worden für eine Sommerreihe bei "Spessart und Karwendel" meine Lieblingsplätze meiner Heimat zu zeigen", so Neumann. "Eine ganze Spessart-Sendung dreht sich um meine Filme und um Waldsassen." Dabei wird vorhandenes Filmmaterial verwendet. "Dazwischen werde ich Moderator Florian Schrei die Kappl, die ,Wöiha' - das alte Wehr an der Wondreb - und den Garten meiner Oma zeigen." Wiederholt werden der Zoiglfilm, Beiträge über Zäune im Freilandmuseum Neusath Perschen und über das verschwundene Dorf Siebenbrunn bei Augsburg und der Streifen über den historischen Film über Waldsassen und seine Einwohner. (Info-Kasten)