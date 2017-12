Vermischtes Waldsassen

26.12.2017

Acht größere und kleinere Maschinen zur Metallbearbeitung sowie diverse Kisten Zubehör erreichten kürzlich die Stiftung "Imzot Lucjan Avgutsini" in Albanien. Gespendet wurden sie von der Waldsassener Kassecker-Gruppe. Den Transport organisierte die "Aktion Solidarität" um Geroldine Ondrusek aus Tirschenreuth.

Die bei Kassecker ersetzten Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro - darunter eine Drehbank, Fräsmaschine sowie eine Reihenbohranlage - finden in Albanien Verwendung in einem neuen Zentrum zur Berufsförderung. Junge Leute lernen dort den Umgang mit den Spezialmaschinen, aber auch allgemein die Bearbeitung von Metall, Holz und Stein. Für mindestens zehn Jahre ist der Betrieb des Bildungszentrums vorerst gesichert. Den jungen Leuten bietet sich so eine echte Perspektive, mit einem Beruf in eine bessere Zukunft zu starten. "Ich wurde durch einen Zeitungsartikel auf die Aktion Solidarität aufmerksam. Als die gut erhaltenen Maschinen zur Metallbearbeitung durch Neuanschaffungen frei wurden, fragte ich an, ob man damit noch etwas Gutes tun könne", sagte Kassecker-Geschäftsführer Josef Andritzky und freute sich über den reibungslosen Ablauf.Die "Aktion Solidarität" vermittelt seit über 35 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe. Geldspenden bei der Sparkasse Oberpfalz Nord, Iban DE 6775 3500 0000 0882 8667.